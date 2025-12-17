Nacionales
17 de diciembre de 2025 - 15:21

Comuna premiará a mejores decorados y pesebres tradicionales en Cambyretá

Comuna premiará a mejores decorados y pesebres tradicionales en Cambyretá
Pesebre de materiales reciclados presentado por la comunidad de Arroyo Verde de Cambyretá, para el Concurso Navideño.Gentileza

La segunda edición del “Concurso Navideño” es desarrollada con el objetivo de fomentar el espíritu navideño y el trabajo comunitario en los barrios de Cambyretá. Es organizado por la municipalidad y busca premiar a las mejores cuadras con decorado sustentable, como también a los mejores pesebres en las categorías tradicional y moderno.

Por Sergio González

La Municipalidad de Cambyretá realiza, por segundo año consecutivo, el “Concurso Navideño”, que consiste en evaluar los decorados de época de las cuadras de la ciudad, que sean elaborados con materiales reciclados.

Además, una segunda categoría premia a los hogares que realizan el tradicional pesebre, como también en la categoría pesebre moderno.

El objetivo de la actividad es fomentar el espíritu navideño y el trabajo comunitario, además de generar un ambiente para el turismo en la región.

Este año serán más de 25 los pesebres participantes y ocho cuadras que se preparan con arreglos navideños. Según los organizadores, todos los participantes se llevan un premio, pero el ganador se hace con un monto en efectivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiesta Nacional de la Sandía: celebrarán otra exitosa cosecha de la fruta más codiciada del verano en Paso Güembé

Este viernes, a partir de las 15:00, el equipo de jurados en conjunto con la Secretaría de Turismo de la municipalidad, realizará el recorrido para puntuar el trabajo de los pobladores, entre los que se encuentran vecinos de varios barrios del distrito. Entre el martes y el miércoles se realizará la premiación por parte de las autoridades comunales.