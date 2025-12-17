Comuna premiará a mejores decorados y pesebres tradicionales en Cambyretá

La Municipalidad de Cambyretá realiza, por segundo año consecutivo, el “Concurso Navideño”, que consiste en evaluar los decorados de época de las cuadras de la ciudad, que sean elaborados con materiales reciclados.

Además, una segunda categoría premia a los hogares que realizan el tradicional pesebre, como también en la categoría pesebre moderno.

El objetivo de la actividad es fomentar el espíritu navideño y el trabajo comunitario, además de generar un ambiente para el turismo en la región.

Este año serán más de 25 los pesebres participantes y ocho cuadras que se preparan con arreglos navideños. Según los organizadores, todos los participantes se llevan un premio, pero el ganador se hace con un monto en efectivo.

Este viernes, a partir de las 15:00, el equipo de jurados en conjunto con la Secretaría de Turismo de la municipalidad, realizará el recorrido para puntuar el trabajo de los pobladores, entre los que se encuentran vecinos de varios barrios del distrito. Entre el martes y el miércoles se realizará la premiación por parte de las autoridades comunales.