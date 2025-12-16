Fiesta Nacional de la Sandía: celebrarán otra exitosa cosecha de la fruta más codiciada del verano en Paso Güembé

Productores de Trinidad, en Itapúa, se preparan para celebrar la XXX Fiesta Nacional de la Sandía los días 3 y 4 de enero de 2026, conmemorando 30 años de trabajo, tradición y producción agrícola en la región. Se trata del primer fin de semana del año nuevo, lo que se considera una cita especial para realizar turismo interno en la zona.

La actividad se desarrollará en el local del Comité de Productores de Paso Güembé, ubicado en la compañía del mismo nombre. La comunidad es reconocida por un excelente producto que cada año marca tendencia en calidad, tamaño y delicioso sabor.

La sandía es el fruto más esperado del verano; se destaca no solo por su sabor y frescura, sino también por sus importantes propiedades nutricionales. La fruta de temporada es rica en vitaminas A, B y C, contiene antioxidantes naturales, es altamente hidratante y contribuye a la salud cardiovascular.

Los productores afirmaron que es una fuente de ingresos económicos importante y, en consecuencia, de desarrollo comunitario. La presentación oficial del evento se realizó en la Gobernación de Itapúa, encabezada por el presidente del comité, Narciso Almada.

Festejo tradicional

La Fiesta Nacional de la Sandía se realiza desde 1991 en la comunidad de Paso Güembé. Exceptuando dos años de suspensión por la pandemia de Covid-19, la festividad se ha desarrollado anualmente.

El evento se celebra en el local del Comité de Agricultores de Paso Güembé, en el distrito de Santísima Trinidad, ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Para llegar, se debe ingresar por la entrada a la ciudad situada en el kilómetro 33 de la ruta PY06 y avanzar sobre la avenida principal por casi 7 kilómetros hasta el lugar.

Aparte de las deliciosas y refrescantes frutas, desde las más grandes hasta las económicas, en el evento estarán presentes feriantes que ofrecerán todo tipo de productos derivados de la sandía, como empanadas, milanesas, tartas, entre otros.

Además, se aguarda la realización de divertidas actividades de entretenimiento, como el concurso de tallado y “¿Quién come más sandía?”. El evento busca revalorizar la excelente producción local y el arduo trabajo de los productores de la localidad.

También se premiará a la sandía más grande y pesada, que cada año ronda impresionantes pesos de entre 15 y 25 kilogramos. Como broche de oro, se cerrará la primera jornada con una fiesta bailable y la elección de la Reina Nacional de la Sandía.