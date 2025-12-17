Ineram: objetos extraídos de pacientes adornan el pesebre de Navidad

El tradicional pesebre ya fue colocado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), donde fueron utilizados peculiares objetos para adornar la representación del nacimiento de Jesús.

“Un pesebre distinto, nacido en los bronquios de la vida”, indican desde Ineram.

En el rincón del Servicio de Endoscopia Respiratoria no hay oro, incienso ni mirra; hay algo mucho más valioso: vidas salvadas, comentan.

“Cada objeto que se ve aquí no es un adorno, fue un instante de angustia, un suspiro detenido, una madre con el corazón en la garganta, un padre rezando en silencio, un niño, o un adulto mayor, luchando por volver a respirar”, aseguran.

Para adornar en los alrededores del pesebre utilizaron los objetos extraídos del organismo de 25 personas, como: aritos, monedas, perlas, tornillos, entre otros.

“Este año retiramos 25 cuerpos extraños del pulmón, que para nosotros son veinticinco batallas ganadas, veinticinco historias que no terminaron en tragedia y veinticinco personas que van a sentarse a la mesa de Navidad con sus familias, sanas, vivas.”, manifestó el neumólogo Carlos Morínigo.

Explica que es una manera de celebrar al Niño Jesús presente en cada respiración recuperada.

“Que este pesebre nos recuerde que la medicina no es sólo técnica, es vocación, es humanidad, es servicio, es amor al prójimo”, enfatizó.