Nuncio Apostólico cuestiona la acumulación de riquezas y exhorta a una economía humanista en Itapé

El nuncio apostólico, monseñor Vincenzo Turturro, presidió hoy la celebración eucarística correspondiente al último día del novenario de la Virgen del Paso de Itapé, en la antesala de la solemnidad central que convoca cada año a miles de fieles en el departamento de Guairá.

Durante su homilía, el representante del Vaticano en Paraguay criticó duramente la cultura de la acumulación de riquezas, señalando que muchas veces se prioriza el dinero y el poder por encima del bien común y de la dignidad humana.

“Si busco solo sumar riquezas materiales para imponerme sobre lo demás, ¿cómo puedo decirme discípulo de Cristo?”, cuestionó el nuncio, al advertir sobre una tentación que —según remarcó— no excluye siquiera a los propios miembros de la Iglesia.

Monseñor Turturro instó a los fieles a no poner su confianza en lo que denominó el “dios dinero” ni en los poderes humanos, sino a utilizar los bienes de este mundo al servicio del plan de salvación y de una vida orientada al prójimo.

En ese contexto, realizó un llamado explícito a fomentar una economía humanista y solidaria, concepto central del último día del novenario, subrayando que el verdadero desarrollo no puede construirse a costa de la exclusión ni del abuso de los más débiles.

“Tengo diez, quiero cien. Tengo cien, quiero mil. Tengo mil, quiero un millón. Nunca me conformo, nunca quedo satisfecho. Y me aprovecharé de todo, de mi función, de mi posición social, de mi rol, de mi relación con lo demás, solo para poner encima de mis hermanos pesos insoportables”, expresó, describiendo lo que consideró uno de los grandes límites de la riqueza material cuando no está acompañada de valores éticos y cristianos.

El nuncio también alertó sobre prácticas como la corrupción y el soborno, cuestionando la incoherencia de pedir la bendición de Dios mientras se actúa en contra de los principios del Evangelio en la vida cotidiana.

“Yo exijo, pero ¿en qué estoy aportando? ¿En qué me estoy comprometiendo? Los obispos, con su carta pastoral, nos invitan a apuntar al bien común, que no es solamente la suma de los bienes de cada uno de nosotros, no es el bien que nosotros podemos buscar poniéndonos de acuerdo un grupito, es el bien común”, enfatizó.