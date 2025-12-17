Itapé espera mañana a los devotos de la Virgen del Paso

Mañana será el gran día para los devotos de la Virgen del Paso de Itapé, una de las celebraciones religiosas más importantes del departamento de Guairá, que cada año convoca a alrededor de 60 mil fieles provenientes de distintos puntos del país.

La solemnidad mariana tendrá como acto principal la misa prevista para las 6:00, que será celebrada por monseñor Miguel Ángel Cabello, obispo de la diócesis de Villarrica, ante una multitud que se espera colme la explanada del santuario y el predio del Santuario Diocesano.

El programa religioso se enmarca en el novenario que se inició el pasado martes 9 de diciembre, periodo durante el cual se desarrollaron celebraciones eucarísticas diarias, confesiones y peregrinaciones desde el templo parroquial hasta el santuario.

El eje central de reflexión será “El Bien Común”, abordado desde distintos enfoques en cada jornada, como la promoción de una vida digna, el impulso a la educación integral, el cuidado de la casa común, las prácticas de justicia y el compromiso con la vida comunitaria.

La celebración de mañana se realizará en la explanada del recientemente concluido templo, una obra largamente esperada por la comunidad itapeña y por los fieles marianos del Guairá.

La construcción del templo se inició en el año 2016, con un presupuesto inicial aproximado de G. 4.500 millones, pero con el paso de los años el costo se fue incrementando y el avance de los trabajos se dio de manera lenta.

El punto de inflexión se dio el 18 de diciembre del año pasado, cuando la Gobernación del Guairá asumió el compromiso de culminar la obra con fondos propios, lo que permitió acelerar los trabajos y llegar finalmente a su conclusión.

Antes de ese respaldo institucional, el avance del templo fue posible gracias a los aportes de la comunidad, del sector empresarial y de autoridades políticas que se fueron sumando al proyecto a lo largo de los años.

Para el día central también está prevista la tradicional procesión de la sagrada imagen de la Virgen del Paso, que partirá desde el lugar de la celebración eucarística hasta su santuario, ubicado a orillas del río Tebicuary.

Uno de los momentos más esperados y emotivos será la procesión náutica, en la que la imagen es colocada en una canoa y recorre brevemente las aguas del Tebicuary, evocando el gesto realizado hace 71 años con la imagen de la Virgen de Caacupé.

Según la tradición mariana, desde aquel acontecimiento se cree que las aguas del río quedaron benditas y se les atribuyen varios milagros, lo que dio origen a una nueva imagen venerada hoy como centro de la devoción mariana en el Guairá.

Desde esta tarde se espera la llegada de cientos de peregrinos que emprenderán el viaje desde Villarrica y ciudades aledañas, muchos de ellos a pie, como expresión de fe y promesa.

Los fieles participarán esta noche de la “Misa por las Vocaciones” prevista para las 21:30 y, posteriormente, de la tradicional serenata a la Virgen del Paso, que se iniciará a las 23:00 para aguardar la medianoche y recibir así el día de su solemnidad.

En la entrada de la ciudad de Itapé fue instalada una carpa policial, donde agentes de distintas dependencias de la Policía Nacional del Guairá prestarán servicios durante la jornada.

El operativo incluye personal de Prevención y Orden, Investigación de Hechos Punibles, Delitos Informáticos y efectivos del Grupo Lince, entre otros, quienes recomiendan a la ciudadanía acercarse para realizar denuncias o solicitar asistencia en caso de ser necesario.