Año Paha 2025: despliegan unos 500 policías para custodiar Itapé

La Dirección de Policía del Departamento de Guairá puso en marcha el Operativo Año Paha 2025, que se inició con un amplio despliegue de efectivos para la cobertura de las celebraciones religiosas en honor a la Virgen del Paso de Itapé y que se mantendrá vigente hasta finales de diciembre.

El operativo arrancó con la cobertura del novenario mariano y continuará durante la solemnidad central de la Virgen del Paso, así como a lo largo del paso masivo de peregrinos por la denominada Ruta de la Fe.

En el acto de lanzamiento, el director de Policía de Guairá, comisario principal José María Martínez Alcaraz, explicó que la movilización de efectivos responde a la magnitud de la festividad, que cada año convoca a unas 60.000 personas.

Detalló que el flujo incluye peregrinos que llegan a pie, otros que se trasladan en vehículos particulares y aquellos que permanecen en Itapé durante la noche previa a la solemnidad para luego retornar a sus ciudades tras la culminación de las celebraciones eucarísticas.

Como parte del dispositivo, además de los controles en rutas y en ciudades aledañas, fue instalada una carpa policial en la entrada de la ciudad de Itapé, donde permanecerán apostados agentes de prevención e investigación.

En ese punto operan efectivos de distintas dependencias especializadas, entre ellas Prevención y Seguridad, Investigación de Hechos Punibles, Grupo Especial de Operaciones (GEO), Seguridad Turística y Delitos Económicos y Financieros.

El plan de seguridad también contempla un operativo fluvial en el río Tebicuary, atendiendo a que el santuario se convierte en un punto de alta concurrencia de bañistas durante las festividades.

Para este fin, personal policial realiza patrullajes a bordo de lanchas, con el apoyo de tres embarcaciones a motor pilotadas por civiles de la Asociación de Pesqueros del Guairá, bajo la coordinación de la Comisaría 23ª de Itapé.

El dispositivo fluvial cuenta con acompañamiento de efectivos especializados del Grupo GEO, equipados con chalecos salvavidas, quienes cumplen tareas de control, orientación y advertencia preventiva. También estarán de guardia buzos tácticos de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales de Paraguay (FOPE).

En el marco del operativo, la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del Guairá dispuso además el cierre temporal del tránsito vehicular sobre la Ruta de la Fe, que quedará habilitada exclusivamente para peregrinos a pie.

El bloqueo se inicia en la intersección de la Avenida España y la calle Alejo García, en el barrio Lomas Valentinas de Villarrica, y se extiende hasta el Santuario Diocesano de Itapé.

Las autoridades solicitaron la comprensión y colaboración de los conductores, recomendando el uso de vías alternativas y el acatamiento de las indicaciones del personal policial apostado en la zona, especialmente durante la madrugada del 18 de diciembre.