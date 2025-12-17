Yataity del Norte: vecinos denuncian extracción ilegal de arena de un arroyo

De acuerdo con la versión de los pobladores del lugar, la extracción de arena se realiza con potentes bombas, provocando el desmoronamiento de ambos costados del cauce hídrico, lo que ya está afectando a las fincas colindantes del área, donde diariamente se está sacando una gran cantidad de cargas con camiones volquetes.

Uno de los vecinos afectados es Francisco Garcete, quien aseguró que, sin su autorización, las personas involucradas en este grave delito ambiental están extrayendo arena de su propiedad, poniendo en peligro la existencia del único arroyo que cruza por las diferentes propiedades de los colonos de la zona.

Aseveró que, aparte de la denuncia presentada en la Fiscalía del Medio Ambiente, otros lugareños también recurrieron a la Municipalidad de Yataity del Norte con la intención de pedir explicación sobre el tema, principalmente para saber si existe alguna autorización de parte de la intendencia o si se está trabajando en forma clandestina.

“Lo que pedimos a las autoridades correspondientes, como vecinos de la compañía Guazú Reta, Calle Colorado, es que procedan a intervenir el predio donde se encuentra un grupo de personas sacando, sin ningún control, este valioso recurso natural para su comercialización a los compradores de la materia prima que se utiliza principalmente en la construcción”, subrayó.

Responsable sería un concejal docente

Otros vecinos de la zona señalaron que, según las averiguaciones realizadas, el responsable de este hecho sería un docente activo que además ejerce el cargo de concejal municipal en la Municipalidad de Yataity del Norte, por lo que los ciudadanos afectados están muy indignados de que una persona que tendría que ser ejemplo de la ciudad sea la encargada de estar dañando el medio ambiente y, a la vez, perjudicando a muchos colonos con su accionar irresponsable.

Municipalidad no dio permiso

Sobre el caso, contactamos con el intendente de Yataity del Norte, Guido Garcete (Alianza), para conocer su versión al respecto. El ejecutivo explicó que la Municipalidad no otorgó permiso a ninguna persona para extraer arena de ese lugar ni en otras áreas dentro del distrito, atendiendo a que existen otras instituciones encargadas de dar la autorización para este tipo de actividad.

También intentamos comunicarnos con el fiscal del Medio Ambiente de Santa Rosa del Aguaray, Juan Daniel Benítez, pero no respondió nuestras llamadas.