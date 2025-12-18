ANDE anuncia cortes de energía para este viernes y estas son las zonas afectadas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) comunicó las zonas donde se registrarán cortes de energía eléctrica este viernes, debido a trabajos programados de mantenimiento y mejora del servicio.

La entidad recomendó a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, juntas de saneamiento, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad.

En la Región Metropolitana se prevén dos zonas afectadas.

La primera comprende Villa Montes y Capitán Demattei esquina Gondra, en el barrio Mbokajaty de Villa Elisa. El corte está previsto de 08:00 a 11:00, para trabajos de sistematización y cambio de conductor de baja tensión. También se prevé el lanzamiento de nuevo conductor preensamblado.

La segunda zona abarca la avenida Aveiro y la Ruta D027, en la ciudad de Itá. En este sector, la interrupción del servicio se extenderá de 08:00 a 18:00, con el objetivo de realizar trabajos de alivio de carga.

En la Región Central, la ANDE anunció cortes en la Compañía Itá Potrero y parte de la Compañía Potrero Po’i, también en la ciudad de Itá. El horario previsto es de 08:00 a 11:00 y los trabajos consistirán en la adecuación de estructuras de media tensión para el mejoramiento del servicio.

La ANDE aclaró que, en caso de que los trabajos concluyan antes del tiempo estimado, el suministro eléctrico será restablecido de manera anticipada. La institución pidió disculpas a los clientes por las molestias.