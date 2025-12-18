¡Año nuevo, vida nueva! Mirá el catálogo de adopción de Defensa Animal

Según la Ley N.º 7513/25, de Bienestar y Protección Animal, los animales son “seres sintientes” y deben ser protegidos de todo sufrimiento.

Ahora, la Dirección de Defensa Animal publicó que tiene a varios “seres” bajo resguardo provisorio, ya que hay varios perros y gatos que esperan encontrar a una nueva familia.

“Son seres que tienen una historia detrás, pero buscan una segunda oportunidad para conocer la felicidad. Ahora, están listos para un hogar seguro y feliz; tu familia está a un clic de crecer”, publican.

Catálogo de adopción

Los perritos y gatitos llegaron a la institución tras denuncias de abandono o maltrato, pero tras pasar por un proceso de rehabilitación, ya se encuentran disponibles para ser adoptados. Para más información o adoptar a un nuevo miembro de la familia, uno puede contactarse al (0994) 341 696.

