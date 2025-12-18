Nacionales
18 de diciembre de 2025 - 17:44

¡Año nuevo, vida nueva! Mirá el catálogo de adopción de Defensa Animal

"Florinda" es una weimaraner que busca ser adoptada.
"Florinda" es una weimaraner que busca ser adoptada.

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal dio a conocer que cuenta con varias mascotas que esperan ser adoptadas. Para el efecto, compartieron un “catálogo” de los perros y gatos que buscan una vida nueva.

Por ABC Color

Según la Ley N.º 7513/25, de Bienestar y Protección Animal, los animales son “seres sintientes” y deben ser protegidos de todo sufrimiento.

Ahora, la Dirección de Defensa Animal publicó que tiene a varios “seres” bajo resguardo provisorio, ya que hay varios perros y gatos que esperan encontrar a una nueva familia.

“Son seres que tienen una historia detrás, pero buscan una segunda oportunidad para conocer la felicidad. Ahora, están listos para un hogar seguro y feliz; tu familia está a un clic de crecer”, publican.

Catálogo de adopción

Los perritos y gatitos llegaron a la institución tras denuncias de abandono o maltrato, pero tras pasar por un proceso de rehabilitación, ya se encuentran disponibles para ser adoptados. Para más información o adoptar a un nuevo miembro de la familia, uno puede contactarse al (0994) 341 696.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ya hay predio para el primer Hospital veterinario público en Luque