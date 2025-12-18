Autogestión vecinal permite mejorar calle principal del barrio Yataity de Ayolas

El presidente de la comisión vecinal, Miguel Amarilla, señaló que la ejecución de los trabajos se llevó adelante gracias a la colaboración de numerosas personas que aportaron su granito de arena. Indicó que desde hace mucho tiempo venían solicitando a la Comuna el reacondicionamiento de la avenida principal, la cual se encontraba cubierta de peligrosos baches.

Según explicó, recientemente el intendente Carlos Duarte (ANR) les informó que los trabajos solicitados recién podrían realizarse el próximo año. Ante esta situación, los vecinos decidieron organizarse y reunir recursos propios y de terceros para llevar adelante tareas de bacheo, con el objetivo de mejorar la transitabilidad del sector.

Amarilla agregó que los aportes económicos de los vecinos oscilaron entre 5.000 y 500.000 guaraníes, además de la donación de materiales como cemento, varillas y arena. También se contó con mano de obra voluntaria para la ejecución de los trabajos, que se realizaron en distintos horarios, principalmente durante la noche, debido a las altas temperaturas.

“Todo fue con la colaboración de los vecinos y de algunos concejales municipales. Hubo personas que pusieron a disposición sus herramientas de trabajo, todos aportaron su granito de arena. Prácticamente el 90 % de la calle principal ya está reparado”, expresó Amarilla, al tiempo de señalar que la intención era contar con una calle transitable antes de fin de año.

Finalmente, el dirigente barrial manifestó que aún resta un pequeño tramo para concluir la totalidad de los trabajos. Para evitar inconvenientes, se procedió a la clausura temporal de la cuadra donde se realizaban las tareas. Indicó además que una de las principales dificultades fue la falta de agua potable para preparar los materiales, pese a la cercanía con el tanque principal del servicio.

