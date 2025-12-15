A días del fin de la veda, pescadores de Ayolas siguen sin respuesta de Yacyretá

José Ávalos, en representación de los pescadores comerciales de Ayolas, indicó que, a cinco días de la culminación de la veda 2025 en aguas internas y compartidas con Argentina, no existe una respuesta concreta desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Explicó que la liberación de un mayor caudal de agua permitiría arrastrar las algas acumuladas en el río Paraná, situación que actualmente afecta de manera directa a los trabajadores del sector.

Ávalos recordó que, durante las últimas dos semanas, los pescadores realizaron manifestaciones frente a la sede de la EBY en Ayolas. En esa oportunidad fueron recibidos por representantes del Departamento Técnico de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) y por la doctora Alba Ramírez, representante del director paraguayo de la Binacional Yacyretá, Luis Benítez. En dicha reunión se acordó la realización de un estudio previo para analizar una posible solución al reclamo.

Asimismo, mencionó que durante el encuentro se planteó la posibilidad de realizar trabajos de limpieza mediante el uso de maquinaria. Sin embargo, hasta la fecha, los pescadores aseguran que no cuentan con información concreta ni se han iniciado acciones visibles por parte de la Entidad Binacional Yacyretá, lo que genera preocupación e incertidumbre entre los afectados.

“Realmente, ya termina la veda y no hay nada sobre nuestro pedido; nos mienten desde la EBY. Las condiciones actuales del río no nos permiten pescar ni navegar”, expresó Ávalos.

Agregó que el sector se encuentra analizando qué medidas adoptar en los próximos días, teniendo en cuenta la proximidad del receso de fin de año, lo que podría dilatar aún más una eventual respuesta.

Finalmente, el representante de los pescadores señaló que la proliferación de algas se debe a la pronunciada bajante del río Paraná. Indicó que, con una leve suba del nivel del agua durante algunos días, estas plantas acuáticas podrían ser arrastradas naturalmente, permitiendo la limpieza del cauce y la normalización de la actividad pesquera.

Desde la EBY informaron que técnicos del área de hidrología se encuentran analizando cuáles serían las medidas más adecuadas a implementar ante la solicitud de los pescadores. No se descarta el uso de maquinarias para realizar tareas de limpieza en la zona del vertedero Aña Cuá, sector donde se concentra la mayor cantidad de plantas acuáticas.

