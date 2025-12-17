Buscan convertir en cruce comercial el paso Ayolas – Ituzaingó

La Cámara de Diputados aprobó ayer, sobre tabla, el proyecto presentado por ambos legisladores. Mediante esta resolución, se insta al Poder Ejecutivo y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General de Migraciones, a iniciar o acelerar las gestiones administrativas, técnicas, diplomáticas y de infraestructura necesarias para la habilitación del paso como “Paso de Carácter Comercial”.

Desde el sector comercial sostienen que esta ambición viene siendo planteada desde hace varios meses. De manera paralela, solicitan que el paso esté habilitado las 24 horas, ya que actualmente funciona de lunes a domingo, en el horario de 09:00 a 19:00.

Según los parlamentarios, el paso sobre la represa Yacyretá facilita la movilidad de personas entre Ayolas e Ituzaingó y cuenta con un alto potencial para consolidarse como un eje de integración económica y social para toda la región.

Asimismo, destacan que la medida favorecerá el crecimiento del turismo y la generación de nuevas oportunidades laborales y comerciales para ambas comunidades fronterizas.

Recientemente, el presidente de la Cámara de Comercio de Ayolas, Felipe Lambaré, señaló que ya se había solicitado al Gobierno Nacional la ampliación del horario de habilitación del paso fronterizo Ayolas – Ituzaingó. Indicó que la implementación de un horario extendido beneficiará tanto al turismo como a la actividad económica de las dos ciudades y de las comunidades vecinas.