18 de diciembre de 2025 - 16:32

Estos son los magistrados que prestarán servicios durante la Feria Judicial 2026

Palacio de Justicia Poder Judicial Asunción
Fachada del Palacio de Justicia.José Heid

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia presentó la lista de los magistrados que de Capital e interior, que prestarán servicio durante todo el mes de enero.

Por ABC Color

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia puso a conocimiento de la ciudadanía la nómina de magistrados de Capital y del interior del país que prestarán servicios durante la Feria Judicial 2026.

En ese sentido, se garantiza la atención de los servicios básicos durante el receso judicial, que se extiende durante todo el mes de enero.

Los magistrados prestarán servicios en todas las Circunscripciones Judiciales del país, a fin de asegurar los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Paraguay.

La atención se mantendrá asimismo en las oficinas de Atención Permanente, Legalizaciones, Informaciones y Garantías Constitucionales.

A continuación, la lista de los magistrados: