Estos son los magistrados que prestarán servicios durante la Feria Judicial 2026

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia puso a conocimiento de la ciudadanía la nómina de magistrados de Capital y del interior del país que prestarán servicios durante la Feria Judicial 2026.

En ese sentido, se garantiza la atención de los servicios básicos durante el receso judicial, que se extiende durante todo el mes de enero.

Los magistrados prestarán servicios en todas las Circunscripciones Judiciales del país, a fin de asegurar los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Paraguay.

La atención se mantendrá asimismo en las oficinas de Atención Permanente, Legalizaciones, Informaciones y Garantías Constitucionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A continuación, la lista de los magistrados: