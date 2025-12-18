Indígenas reinician movilización por falta de cumplimiento de compromisos con las comunidades

La manifestación, con cierre intermitente de la ruta PY08, se realiza en la zona conocida como barrio San Pedro, del distrito de Guayaybí, departamento de San Pedro, donde se encuentran concentradas unas 150 personas provenientes de los diferentes asentamientos indígenas de los dos departamentos.

Los dirigentes nativos se quejan de la falta de respuesta a sus requerimientos que vienen peticionando desde hace tiempo, los cuales consisten principalmente en la construcción de viviendas, entrega de proyectos, provisión de víveres, agua potable, apertura de caminos, medicamentos, legalización de algunas comunidades, entre otras necesidades.

Las comunidades indígenas adheridas a esta manifestación son Yvy Porã, Pindoyu, Yvy Poty, Arroyo Morotī, Bolas Kua, Virgen del Carmen, Ko’êpoty, Buena Vista, Ñamandu y Yva Poty, cuyas familias solicitan un mayor acompañamiento de sus representantes para solucionar los innumerables problemas que afectan a las poblaciones originarias de ambos departamentos, según los propios dirigentes.

Advierten de cierres indefinidos

Uno de los referentes de la medida de protesta, Olegario Vera, del asentamiento Yva Poty, del municipio de Maracaná, Canindeyú, advirtió que si no encuentran una respuesta de parte del presidente del Indi, la manifestación seguirá con más fuerza y no descartan permanecer en la ruta durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Vera indicó que los indígenas están saliendo a la ruta porque no hay asistencia de sus autoridades, por lo que exigió al ejecutivo de la institución, Hugo Ramón Samaniego, que escuche a los líderes de las comunidades, con el propósito de que se puedan coordinar los trabajos a ser ejecutados, priorizando los más urgentes y necesarios, enfatizó.

Muchas injusticias

Por su parte, el líder de la comunidad de Buena Vista del distrito de Guayaybí, Cristian Vega, se quejó de las numerosas injusticias a las que son sometidas las familias de nativos de los diferentes lugares de San Pedro y Canindeyú, entre ellas la adjudicación de los asentamientos, en los que son ubicados sin tener ninguna seguridad jurídica, además de muchas otras situaciones que deben ser mejoradas, refirió.

Entre los manifestantes se encuentra una dirigente de la comunidad Yvy Porã, de Maracaná, la señora Martina Espíndola, quien denunció que recientemente fue expulsada con toda su gente del predio donde se instalaron hace 48 años, presuntamente por un productor agrícola, sin recibir ninguna explicación de las autoridades.

En ese sentido, dijo que debido a este hecho trató de comunicarse con el presidente del Indi para pedirle ayuda, pero que hasta este momento no pudo dialogar con el ejecutivo de la institución, lamentó.