La mafia de los pagarés: víctimas piden juicio político para ministros de la Corte

El vocero de las víctimas de la “mafia de los pagarés”, Pedro Coronel, explicó que están consternados ya que desde hace tiempo realizan denuncias de sometimiento judicial ante poderes fácticos.

“Ahora se demuestra fehacientemente, primero nos enteramos de que el 3 de diciembre se han reunido ellos, no había ni una información al respecto. En una sesión plenaria los ministros de la Suprema Corte de Justicia han confirmado dicha reunión, pero de manera implícita negaron la presencia de (Horacio) Cartes, enfatizando solamente que se reunieron con el presidente de la República”, especificó.

Agregó que eso deja a la CSJ en una situación ética y jurídica lamentable, por lo que se ratifican en el pedido de juicio político en contra de ellos.

“También les exigimos a ellos una explicación clara porque la ciudadanía y las víctimas nos merecemos. Creemos que esta es la gota que colmó el vaso, que con esto se demuestra fehacientemente también que el estado paraguayo está secuestrado por la mafia”, remarcó.

Dijo además, que el estado paraguayo está realmente dominado por poderes que no están en las instancias que indica la Constitución Nacional.

“Los tres poderes del Estado están dominados por la mafia. Debemos ir analizando esta cuestión, profundamente, porque con esto se demuestra de que existe un poder feudal en donde la ciudadanía común, trabajadora, la ciudadanía de clase media inclusive, está perdiendo todo el derecho, está en peligro, está en riesgo por lo que eventualmente necesitaremos salir a las calles para defender la democracia, para defender el sistema y un modelo republicano”, enfatizó.