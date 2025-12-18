Nacionales
18 de diciembre de 2025 - 15:17

Reacción de Guaireña SRL tras accidente fatal en Coronel Oviedo

Vuelco fatal de un bus de turismo en Coronel Oviedo.
Vuelco fatal de un bus de turismo en Coronel Oviedo. CAZENAVE

La Empresa Guaireña de Transporte y Turismo SRL emitió un comunicado sobre el accidente que involucró a uno de sus buses y en el que dos personas perdieron la vida. La firma solicitó “respeto, prudencia y empatía”.

Por ABC Color

La Empresa Guaireña de Transporte y Turismo dio a conocer que “lamenta profundamente” el accidente fatal que se registró ayer y que involucró a un bus de la firma en Coronel Oviedo.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas y acompañamos con profundo respeto y dolor a los heridos y a todos los afectados por este lamentable suceso”, indicó la empresa.

Asimismo, aseguró que ellos colaboran con las autoridades y ponen a disposición toda la información requerida por parte de los investigadores, al igual que brindan apoyo a las personas involucradas.

“Por respeto a las víctimas, a sus familias y al desarrollo de las investigaciones oficiales, cualquier información adicional será comunicada únicamente a través de nuestros canales oficiales. Solicitamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación prudencia, respeto y empatía ante esta dolorosa situación”, concluye la firma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Comunicado de la empresa Guaireña tras el accidente fatal.
Comunicado de la empresa Guaireña tras el accidente fatal.

Lea más: Los 30 heridos en vuelco de ómnibus están fuera de peligro, según informe médico

Dos víctimas fatales

El ómnibus transportaba a estudiantes provenientes de la ciudad de Luque, quienes regresaban de una excursión de fin de año desde Camboriú, Brasil, cuando se produjo la tragedia. Las víctimas fatales fueron identificadas como Liz Concepción Martínez Fariña (42) y Mauricio David Aguilera Coronel (17).

Así quedó el bus tras volcar caer a una cuneta en Coronel Oviedo. Más de 30 egresados se encontraban a bordo tras un viaje a Camboriú.
Así quedó el bus tras volcar y caer a una cuneta en Coronel Oviedo. Más de 30 egresados se encontraban a bordo que volvían de un viaje a Camboriú.

Por otra parte, y hasta el momento, la única hipótesis manejada por la Fiscalía es la versión brindada por el chofer, quien manifestó que un motociclista, aparentemente sin luces, se le cruzó de forma repentina, lo que lo obligó a realizar una maniobra brusca para evitar el impacto.

Lea más: Aún no hay imputados por vuelco de bus que dejó dos muertos en Coronel Oviedo