Reacción de Guaireña SRL tras accidente fatal en Coronel Oviedo

La Empresa Guaireña de Transporte y Turismo dio a conocer que “lamenta profundamente” el accidente fatal que se registró ayer y que involucró a un bus de la firma en Coronel Oviedo.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas y acompañamos con profundo respeto y dolor a los heridos y a todos los afectados por este lamentable suceso”, indicó la empresa.

Asimismo, aseguró que ellos colaboran con las autoridades y ponen a disposición toda la información requerida por parte de los investigadores, al igual que brindan apoyo a las personas involucradas.

“Por respeto a las víctimas, a sus familias y al desarrollo de las investigaciones oficiales, cualquier información adicional será comunicada únicamente a través de nuestros canales oficiales. Solicitamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación prudencia, respeto y empatía ante esta dolorosa situación”, concluye la firma.

Dos víctimas fatales

El ómnibus transportaba a estudiantes provenientes de la ciudad de Luque, quienes regresaban de una excursión de fin de año desde Camboriú, Brasil, cuando se produjo la tragedia. Las víctimas fatales fueron identificadas como Liz Concepción Martínez Fariña (42) y Mauricio David Aguilera Coronel (17).

Por otra parte, y hasta el momento, la única hipótesis manejada por la Fiscalía es la versión brindada por el chofer, quien manifestó que un motociclista, aparentemente sin luces, se le cruzó de forma repentina, lo que lo obligó a realizar una maniobra brusca para evitar el impacto.

