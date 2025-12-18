La millonaria multa que deberá pagar un hombre por huir de la prestación alimentaria

A casi 20 años del inicio de un proceso judicial por el incumplimiento del deber alimentario, un hombre fue condenado este jueves a realizar una compensación económica de G. 90 millones y fue suspendido como abogado por un año.

La abogada Betina Legal explicó que se trata de una reparación simbólica, ya las hijas del hombre, hoy, son mayores de edad.

“No es el monto de asistencia que debieron haber tenido en su momento, pero es un monto que el padre estuvo obligado a pagar y está obligado a pagar hoy con una condena de un año con suspensión a prueba, obligado a pagar el monto establecido por el Tribunal”, especificó.

También mencionó que existieron muchas dilaciones durante el proceso, por parte de la defensa, como: incidentes, pérdida de expedientes, entre otros.

“Realmente fue maratónico llegar hasta acá después de tantos años y también hubo plazos de suspensión de la prescripción, por eso hoy esta causa no está prescrita en atención a que se acogió a una suspensión condicional del procedimiento en su momento y no cumplió nuevamente con el pago, entonces ese plazo de la suspensión condicional se descontó. Entonces, hoy, después de casi 20 años, estamos con una sentencia para este señor”, manifestó.

Por su parte, Liz Benítez, quien denunció al hombre, señaló que “quizás no es lo justo en cuanto al tiempo, en cuanto al dinero, pero es algo simbólico. Es simplemente defenderle a mis hijas el derecho que ellas tenían desde pequeñitas que su papá no cumplió. No justifica absolutamente nada el hecho del abandono, que no fue sólo económico, acá es el abandono sentimental, emocional, que él tampoco dio”, lamentó.

Agregó que en el 2006, decidió iniciar el proceso, más que por el dinero, para darle una enseñanza al padre de sus hijas, “como padre y como abogado”.

“El objetivo era que entienda de que él al traer tres hijos al mundo tenía que asistirle, no solo monetariamente, sino que ellas necesitaban cariño, asistencia, tener un padre”, indicó.

También comentó que al finalizar la relación, el hombre se desvinculó por completo de sus hijas, desde todo los aspectos.

“Ya estoy feliz con esto, porque se hizo justicia, le hice reconocer a la fuerza, con una sentencia, lo que él debía hacer de por sí, como hombre, como abogado, como un ser humano. Hasta los animales le quieren a sus hijos y no puede ser que esta persona tenga que esperar una sentencia como esta para reconocer, para cumplir”, finalizó.