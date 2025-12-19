Accidente: auto volcó frente al Parque Ñu Guasu

El vehículo que terminó volcando circulaba por la avenida Silvio Pettirossi en dirección desde el superviaducto hacia Luque.

De acuerdo a bomberos, otro automóvil que se desplazaba desde Tape Tuja con destino a Asunción no acató la orden de “pare” impartida por un inspector de la Patrulla Caminera que estaba dirigiendo el tránsito. Al intentar cruzar la avenida Silvio Pettirossi, fue impactado por el vehículo que tenía preferencia y que finalmente volcó.

El accidente se produjo poco antes de las 07:00, en pleno horario pico, frente a la entrada principal del Parque Ñu Guasu, una zona de alto tránsito vehicular durante las primeras horas de la mañana.

Víctima y atención médica

La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Luque con fracturas y otras lesiones.

Según los reportes, se encontraba consciente al momento de su traslado.