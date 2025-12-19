Comunicador Manuel Cuenca dijo que vive de limosnas, pero El Cabildo le contestó así

A través de sus redes sociales, el periodista Manuel Cuenca comentó que está en la calle pidiendo limosna por necesidad, atendiendo que está sin trabajo y tiene a su cuidado a su madre de 96 años.

“Estoy pidiendo limosna en la esquina de 25 de Mayo y Estados Unidos, metros después de la Casa del Teatro. Por favor, si pueden colaborar conmigo, cuando pasen por aquí”, señala el posteo.

En otra parte cuenta que está por cumplir 70 años y se encuentra afectado por varias enfermedades. “Tengo diabetes, un aneurisma (deformación congénita de una arteria del corazón), insuficiencia en las válvulas mitral y de la aorta, y por lo tanto, insuficiencia cardíaca”.

“Pronto voy a morir, para satisfacción de las y los que me hostigan en las redes sociales. Espero que colaboren para comprar el ataúd”, señaló, a la par de agradecer a los locales que siempre le invitan un vaso de agua, el almuerzo, un postrecito o un cafecito cortado.

Desmienten que Cuenca esté desempleado

Ante esta publicación, el Centro Cultural de la República, El Cabildo, manifestó que Manuel Cuenca es funcionario activo, asignado a la Casa Bicentenario del Teatro “Edda de los Ríos.

“Al día de la fecha, el mismo continúa cumpliendo sus funciones con normalidad bajo el régimen legal vigente, por lo que son falsas las afirmaciones sobre su supuesta desvinculación”, explican en un comunicado.

En otra parte, señalan que las expresiones vertidas por el citado funcionario en sus redes sociales o medios externos corren bajo su exclusiva responsabilidad. “Dichos contenidos no representan la postura oficial del CCR El Cabildo ni reflejan la realidad administrativa de su cargo”.

“Como institución reafirmamos el compromiso inquebrantable con la veracidad informativa y el respeto a la dignidad humana”, remarcan.