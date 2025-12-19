¿Nueva reculada? Peña ahora dice que Cartes no estuvo en reunión secreta

El miércoles último, Santiago Peña, presidente de la República, no solo confirmó que Horacio Cartes, presidente de la ANR, haya participado de la reunión secreta con seis ministros de la Corte, sino que además hasta justificó su presencia, al asegurar que era “superimportante” que participe de la reunión.

Además, dijo que como Cartes es presidente del Partido Colorado, partido al que Peña se afilió para candidatarse a Presidente de la República, ya que previamente fue afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se reúne regularmente con el mismo.

Sin embargo, durante una entrevista en la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción (norte), donde fue para visitar el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), negó la presencia de Cartes en la reunión y culpó de nuevo a los medios por darles una respuesta que “no quieren escuchar”.

“Sobre la participación del presidente de partido, yo he aclarado de que él no ha participado de esa reunión, pero obviamente muchos de los medios seguirán insistiendo, ante la respuesta que no es la que quieren escuchar”, expresó.

Desgrabación de la entrevista con Peña del pasado miércoles

Periodista: Ante el secreto, se abren puertas a otros temas…

Peña: Pero el título de secreto es un título que le dan ustedes. Para nosotros no es secreto.

Periodista: Si no sabe la gente, es secreto, Presidente.

Peña: No, no, no, pero yo recibo continuamente, yo recibo a diferentes actores de la sociedad paraguaya.

Periodista: El tema es que dos fueron excluidos de la invitación, uno fue invitado, pero ¿el resto?

Peña: Bueno, pero ellos vinieron a visitarme a mí. Yo no puedo decirle quién viene y quién no viene. Cuando yo le recibo a un miembro del Parlamento, un cuerpo colegiado de 125 miembros, yo no le puedo recibir a los 125 miembros.

Periodista: ¿No considera que debilita la institucionalidad?

Peña: Para nada, yo creo que fortalece. Yo creo que la presencia de Ministros de la Corte Suprema, como también pueda ser la presencia del Poder Ejecutivo, del Presidente, en sede de otros poderes del estado, fortalece la democracia, hay un diálogo.

Periodista: ¿Cómo va a fortalecer, presidente, cuando ellos tienen que dirimir sobre una acción, que, por ejemplo, tenga que ver con usted?

Peña: Los poderes del Estado -y con esto ya termino o si no se vuelve en una conversación entre vos y yo- los poderes del estado se manifiestan a través de actos administrativos.

En el caso de la Corte son las sentencias de la corte; en el caso del Poder Ejecutivo son los decretos del Poder Ejecutivo. Nuestras decisiones no son tomadas sobre reuniones, son sobre actos administrativos, y lo que la ciudadanía, y cada uno de los poderes discute, son los actos administrativos.

Periodista: ¿Y qué hace Horacio Cartes en una reunión de esas, Presidente?

Peña: Es el presidente del partido. Yo me reúno regularmente con él.

Periodista: ¿Pero con los ministros de la Corte, presidente?

Peña: Con presidentes de los poderes del Estado, con presidentes del Congreso...

Periodista: ¿Está bien que un titular del partido esté entonces en una reunión secreta?

Peña: Superimportante, súper… no es secreta, vos le estás dando ese cariz. Nosotros somos una democracia representativa y el pueblo decide elegir a las autoridades en las elecciones.

Otras reculadas de Peña y el cartismo

Una de las características del gobierno de Peña y de su entorno político son las ya varias reculadas realizadas durante este periodo.

Ya siendo electo, pero sin asumir el cargo, Santiago Peña desistió de designar al frente del Ministerio de Salud en su gobierno al doctor Felipe González, menos de un mes después de haberlo elegido.

Esa decisión fue tomada luego de las múltiples críticas por las declaraciones del médico con respecto a las órdenes judiciales de internación y a la resignación de los familiares de pacientes graves. “Tenemos que empezar a entender y madurar como sociedad de que hay situaciones de las cuales uno ya no tiene retorno”, manifestó y fue duramente cuestionado sobre todo por pacientes y familiares.

La que más controversia generó, incluso a nivel internacional, fue la reculada en la derogación del convenio de donación de la Unión Europea para la educación en nuestro país. Durante toda la campaña, el cartismo impulsó la derogación del convenio de donación de la Unión Europea para educación en Paraguay.

Finalmente se retrocedió ante el temor de perder ese apoyo económico necesario para la educación.

El des-desafuero

Otra reculada fue cuando el canciller nacional Rubén Ramírez, en agosto del 2023, anunció que el gobierno de Argentina suspendería el cobro de peaje en la hidrovía Paraguay - Paraná por 90 días. Apenas 24 horas después, el vecino país contradijo esa información informando que no se suspendería el cobro.

En una sorpresiva y cuestionada movida, el Senado repuso los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, cuando previamente los había dejado sin los mismos. El cartismo dijo que fue un “error“ y luego entendieron que la Constitución solo les daban la facultad de reponer los fueros, por lo que terminaron por dejar sin efecto el denominado “des-desafuero“.

La reculada se dio luego de que los parlamentarios recibieron dictámenes que confirmaron la irregularidad del procedimiento.

Otro episodio se dio cuando después de múltiples cuestionamientos y el estallido del escándalo, Petropar tuvo que cancelar un contrato que hizo con la empresa AP SA, representada por Andrea Lafarja Bittar, que debía proveer 70.500 metros cúbicos de gasoíl a la compañía estatal, por un máximo de US$ 51,5 millones.

Compra de gasoíl a empresa de alfombras

La anulación del acuerdo de compraventa se produjo tras serios indicios de un direccionamiento, pues la firma no tenía capacidad técnica de proveer diésel a la petrolera pública, ya que solo tenía experiencia en la venta de alfombras, decoración y reparación de acondicionadores de aire.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya titular es Claudia Centurión, se vio obligado a cancelar un llamado por la vía de la excepción que hizo para “la provisión de chipitas, cocido y café“.

La institución pretendía comprar cocido negro a G. 29.000 el litro, al igual que el café, en tanto que las chipitas a G. 61.500 el kilo y a G. 23.250 el paquete de 250 gramos.

También en enero del 2024, luego de múltiples críticas, Silvio Ovelar, entonces presidente del Congreso, decidió suspender la ampliación del Congreso. La obra se anunció en diciembre del 2023, y se proyectaba un costo de G. 5.000 millones solo para a albergar a los miles de funcionarios, muchos de ellos denunciados por nepotismo o planillerismo.