Guayaybí: nativos levantan cierre de ruta y dan tregua hasta el lunes para que el Indi envíe asistencia

Las comunidades piden a las autoridades del Indi la construcción de viviendas, servicio de agua potable, medicamentos, víveres, apertura y mejoramiento de caminos, legalización de los asentamientos y otras necesidades que impiden el desarrollo normal de los pueblos originarios, entre las que se encuentran las poblaciones de Yvy Porã, Pindoyu, Yvy Poty, Arroyo Morotī, Bolas Kua, Virgen del Carmen, Ko’êpoty, Buena Vista, Ñamandu y Yva Poty, todos del departamento de San Pedro y Canindeyú.

La presencia de los manifestantes en este lugar data del miércoles de esta semana, realizando cierres intermitentes de la ruta PY08 a la altura del kilómetro 358 del distrito de Guayaybí.

Con relación a la medida adoptada para levantar la protesta, el líder de la comunidad Buena Vista de Guayaybí, Cristian Vega, señaló que ayer, en horas de la tarde, se comunicaron con ellos representantes del Indi y se comprometieron a que para el próximo lunes estarían enviando algunos de los pedidos que reclaman los nativos de las distintas comunidades movilizadas.

Lea más: Guayaybí: nativos levantan movilización en forma momentanea

En ese contexto, el dirigente subrayó que con el compromiso recibido de los representantes de la institución indígena, decidieron levantar el cierre de la ruta que venían realizando en forma intermitente, mientras aguardan la llegada de los camiones con los insumos correspondientes, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No descartan volver a la ruta

Sin embargo, adelantó que la gente está preparada para volver a la ruta si no se cumple con el compromiso asumido por parte de los funcionarios del Indi, principalmente el envío de las necesidades básicas, como kits de víveres y medicamentos, entre otros insumos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo que concierne a los demás pedidos, relacionados con la construcción de viviendas, arreglo de caminos, instalación del sistema de agua potable y legalización de algunos asentamientos, se estará dando un poco más de tiempo para el cumplimiento de esos reclamos, aseveró.

Tránsito libre

Desde esta mañana, el trayecto de la ruta PY08 que cruza por este lugar se encuentra completamente liberado para el tránsito de todo tipo de vehículos.