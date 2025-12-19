Indi: ¿habrá reapertura de sede propia en Asunción?

El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, se refirió a la intención de reabrir una sede del ente en Asunción y reconoció que, por el momento, no existen acciones concretas ni plazos definidos.

Explicó que actualmente solo se mantienen conversaciones con vecinos de las zonas donde se analiza la posible instalación.

Samaniego señaló que, en forma paralela, el Indi está recorriendo distintos puntos del país junto con otras instituciones del Estado, con el objetivo de atender las necesidades de las comunidades indígenas, en el marco de reuniones de trabajo.

“Estamos saliendo nosotros, creemos que el Estado debe irse junto a ellos para que no vengan acá. Esa es la temática de trabajo que tenemos”, dijo.

Resistencia vecinal en Don Bosco

El presidente del Indi indicó que continúan dialogando con los vecinos y con la ciudadanía en general con relación a la habilitación de una nueva sede en la calle Don Bosco, en inmediaciones del Hospital Militar. Esta fue una intención que Samaniego había insinuado anteriormente.

Sin embargo, admitió que persiste una fuerte negativa a la apertura de oficinas en esa zona.

Samaniego agregó que otra alternativa que se analiza para el próximo año es la utilización de oficinas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que serán instaladas en edificios ubicados en la zona del Puerto de Asunción.

No obstante, reiteró que no existe nada definido ni un cronograma establecido para la apertura de una nueva sede en la capital. “Plazos no tenemos, estamos agotando todas las instancias, nosotros estamos yendo a las comunidades indígenas”, afirmó.

Un historial de traslados y reclamos

Tras el cierre de las oficinas del Indi sobre la avenida Artigas, debido a quejas de vecinos, la institución trasladó su sede a Caaguazú. Allí, sin embargo, surgieron reclamos de comunidades indígenas que cuestionaban que la sede no estuviera en la Capital.

Posteriormente, el Indi habilitó una pequeña oficina en el edificio central del MEC, situación que generó nuevas protestas de organizaciones indígenas, que denunciaron que apenas se abrió una “mesa de entrada” para la atención de las comunidades.

El Indi tiene la obligación legal de instalarse en Asunción. No obstante, miembros de la comisión vecinal del barrio Rodríguez de Francia de Asunción volvieron a expresar su rechazo a la posibilidad de que el ente retorne a la calle Don Bosco.

Desde su mudanza al interior del país, el Indi no cuenta con una sede propia en Asunción, a pesar de lo establecido por ley y las quejas de las comunidades. Actualmente, sigue funcionando de manera provisoria en dependencias del MEC.