La Colmena: con más de 50 feriantes arranca mañana la XV Expo Frutas

La XV edición de la Expo Frutas, donde se integran las culturas paraguaya y japonesa, se iniciará a las 8:00 con el ingreso de los feriantes. Para las 11:00, se prevé la habilitación oficial del evento.

En el lugar, los presentes podrán adquirir frutas de estación como uvas, melones, sandías y ciruelas, además de miel y todos los ingredientes necesarios para la preparación del clericó. Asimismo, los microemprendedores prevén la venta de miel de abeja y diversos productos derivados.

También se preparan para la feria artesanos, herboristerías, viveros forestales y florales, además de una variada oferta de gastronomía paraguayo-japonesa, explicó el intendente local, Sergio Galeano (ANR).

El ejecutivo municipal manifestó que este evento forma parte de una política de apoyo a los productores locales. Indicó que, además de la exposición y venta de productos, el programa incluye un festival artístico y una fiesta popular, que se realizará el sábado 21.

Durante la clausura de la expo, el domingo, se realizará el tradicional remate de frutas y hortalizas. Se recuerda a los visitantes que todas las actividades se concentrarán en la plaza 14 de Mayo.

La Expo Frutas cuenta con el apoyo de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod Ltda.), Yacyretá e Itaipú.

Desfile de artistas en el escenario

Entre los artistas confirmados figuran César Galeano “El Buki Paraguayo”, Tropical Florida, Contra Tiempo, Marcelo Rojas y su arpa, Tanta Duarte – Dos Raíces, José Imbert y su Grupo Musical, Alex Marecos, Ana Montiel, Juan Rojas, Orquesta Municipal de Lambaré, Eliza Esteche, José Franco, Dúo Franco, Los Chuky’itos, Sofía Galeano, la Academia de Danza Jeroky, Marvic y la danza municipal de Lambaré y La Colmena.

La Colmena se encuentra a 130 kilómetros de Asunción y se caracteriza por la producción de frutas y verduras. Fue elevada a la categoría de municipio en 1936 y tiene como fundador al ciudadano japonés Dr. Kunito Miyasaka, impulsor del asentamiento de la primera inmigración japonesa en la zona.