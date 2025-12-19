Mormones entregaron donativos a 36 Unidades de Salud Familiar de Misiones

Desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se realizó la entrega de donativos a 36 Unidades de Salud Familiar (USF) del departamento de Misiones, para mejorar el acceso a la atención médica básica y descongestionar los hospitales.

La donación se enmarca en el programa de ayuda humanitaria y del compromiso con el bienestar de las comunidades. En la ocasión, el presidente del distrito de Pilar, departamento de Ñeembucú, de dicha iglesia, Domingo Gamarra, señaló que como pastores procuran seguir el mensaje de Jesucristo, quien enseñó a amar a Dios y al prójimo.

“Esta donación proviene de miembros de una Iglesia mundial con más de 17 millones de personas. En Paraguay contamos con más de 100.000 miembros. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo nos enseñó a amar a Dios y al prójimo. Como Iglesia, procuramos seguir ese ejemplo de generosidad y compasión, y agradecemos sinceramente la oportunidad de ofrecer esta ayuda a esta hermosa comunidad”, dijo Gamarra.

La donación consistió en heladeras, balones de oxígeno, básculas pediátricas y para adultos, reguladores de oxígeno, tensiómetros, termómetros digitales, acondicionadores de aire, sillas de ruedas, entre otros elementos útiles para los profesionales de la salud, para brindar una mejor atención a los pacientes que acuden a las diferentes USF.

