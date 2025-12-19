Nacionales
Mormones entregaron donativos a 36 Unidades de Salud Familiar de Misiones

Iglesia de Jesucristo fortalece atención primaria en Misiones con donativos a 36 USF, incluyendo equipamientos médicos y mobiliario esencial para mejorar la atención a pacientes.
SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días entregó equipamientos esenciales a 36 Unidades de Salud Familiar del departamento de Misiones. La acción se realizó en el marco de su programa de ayuda humanitaria y compromiso comunitario. El objetivo es fortalecer la atención primaria y facilitar el acceso a servicios médicos básicos.

Por Jesús Riveros

Desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se realizó la entrega de donativos a 36 Unidades de Salud Familiar (USF) del departamento de Misiones, para mejorar el acceso a la atención médica básica y descongestionar los hospitales.

La donación se enmarca en el programa de ayuda humanitaria y del compromiso con el bienestar de las comunidades. En la ocasión, el presidente del distrito de Pilar, departamento de Ñeembucú, de dicha iglesia, Domingo Gamarra, señaló que como pastores procuran seguir el mensaje de Jesucristo, quien enseñó a amar a Dios y al prójimo.

“Esta donación proviene de miembros de una Iglesia mundial con más de 17 millones de personas. En Paraguay contamos con más de 100.000 miembros. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo nos enseñó a amar a Dios y al prójimo. Como Iglesia, procuramos seguir ese ejemplo de generosidad y compasión, y agradecemos sinceramente la oportunidad de ofrecer esta ayuda a esta hermosa comunidad”, dijo Gamarra.

Se busca mejorar la atención primaria y garantizar un acceso más fácil a los servicios médicos básicos.

La donación consistió en heladeras, balones de oxígeno, básculas pediátricas y para adultos, reguladores de oxígeno, tensiómetros, termómetros digitales, acondicionadores de aire, sillas de ruedas, entre otros elementos útiles para los profesionales de la salud, para brindar una mejor atención a los pacientes que acuden a las diferentes USF.

