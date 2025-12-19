Paraguay cierra brote de sarampión tras tres meses sin nuevos contagios

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) declaró oficialmente cerrado el brote de sarampión en territorio paraguayo, luego de haber transcurrido doce semanas consecutivas sin confirmarse nuevos casos. Tras un periodo de intensa vigilancia y respuesta rápida, el país logra controlar una de las enfermedades virales más contagiosas a nivel global.

En total, el brote dejó un saldo de 49 casos identificados. Los afectados se situaron en un rango de edad entre los 3 meses y los 54 años. Un dato alentador resaltado por el informe epidemiológico emitido esta tarde, es que, gracias a la detección oportuna, ninguno de los pacientes requirió cuidados intensivos ni se registraron fallecidos.

El éxito de la vacunación masiva

El control del brote fue posible gracias a una estrategia agresiva de inmunización, aseguran el Ministerio de Salud. Hasta la fecha, se han aplicado más de 150.000 dosis de la vacuna en las regiones que registraron mayor actividad del virus.

Las estadísticas reflejan un aumento significativo en la cobertura durante los últimos cuatro meses del año:

<b>Región</b> <b>Dosis Aplicadas</b> <b>Incremento (últimos 4 meses)</b> Central 93.318 55,9% Asunción 34.430 57,8% San Pedro 28.443 73,2%

La cartera sanitaria resaltó en su boletín, que Paraguay se ha posicionado como referente regional mediante el uso de un sistema automatizado de recordatorios vía WhatsApp.

Basado en el Registro de Vacunación Electrónico (RVE), este sistema envía mensajes personalizados a padres y tutores sobre las dosis pendientes, logrando reducir las brechas de inmunización y facilitando el acceso de las familias a los centros de salud.

Vigilancia activa: la guardia no se baja

A pesar del cierre del brote, las autoridades enfatizan que la vigilancia debe ser constante. Actualmente, se encuentran bajo investigación dos casos sospechosos procedentes de Asunción y San Pedro.

En los distritos de Central y barrios de Asunción, continúan las tareas de búsqueda activa de casos de sarampión y rubéola, así como el monitoreo estricto de los esquemas de vacunación.

El Ministerio de Salud recomienda que si algún miembro de su familia presenta fiebre y erupciones en la piel se utilice mascarilla quirúrgica de inmediato, buscar atención médica sin demora y lavarse las manos frecuentemente para evitar la dispersión de microgotas.

Recordatorio del esquema de vacunación

El sarampión se transmite por el aire y las microgotas pueden permanecer suspendidas hasta dos horas. La vacunación es la única herramienta efectiva para prevenir casos graves.

El esquema regular estipula:

Primera dosis: A los 12 meses de vida.

Segunda dosis: A los 18 meses de vida.

Las autoridades instan a toda la población que aún no cuente con la dosis de protección a acudir al vacunatorio más cercano. La vacuna es segura, gratuita y salva vidas.