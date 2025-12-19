Reunión secreta: “No hubo acuerdo de salvataje a ministros”, dice Soroka

El titular de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka, asegura que “no hubo acuerdo de salvataje a ministros”, refiriéndose a los que participaron de una “reunión secreta” en Mburuvicha Róga, donde también habría estado Horacio Cartes.

“Nosotros hablamos de un itinerario que no cambiamos desde el comienzo, la propuesta mía era eso. No hubo acá acuerdos preliminares para que se dé un salvataje a ministros. A mí nadie me dijo este es el itinerario, yo construí una mayoría con los colegas”, expresó.

Enfatizó en que es debe dar una explicación, “ellos deben venir y si ellos no vienen, nosotros vamos a irnos. No se descarta convocar a ministros de Corte Suprema de Justicia”.

Mafia de los pagarés

Respecto al caso de la “mafia de los pagarés” indicó que ya no se debe esperar una explicación, sino, se debe recabar datos, “¿qué hicieron? ¿cómo hicieron? Y ver si realmente hay una intención de ellos de terminar con este problema que ya lleva demasiado larga data de todo el año. Pobre gente que está ahí afuera”.

Agregó que una de las herramientas es el juicio político, en caso de omisión, por lo que no se descarta una sesión extraordinaria durante el periodo de receso parlamentario.

Finalmente, manifestó que nadie es intocable, y que nadie está por encima de nadie, por lo que se espera una explicación. Anunció también que en la primera reunión de la comisión se tratará el tema como primer punto.