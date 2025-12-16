Reunión secreta: Tribunal de Ética Judicial abre proceso a ministros de la CSJ

En una sesión realizada hoy, el Tribunal de Ética Judicial resolvió iniciar de oficio un proceso de responsabilidad ética a los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que participaron en la reunión secreta con el presidente de la República Mburuvicha Róga, el 3 de diciembre último.

La medida fue adoptada por decisión unánime de Antonia Irigoittia e integrado por Miryam Peña, Carmelo Di Martino, Lourdes Breuer, Olga Talavera y Amparo Samaniego viuda de Paciello.

La actuación de los ministros será objeto de estudio por parte del Consejo Consultivo integrado por Luis Fernando Sosa Centurión, Rodolfo Gill Paleari, Rodrigo Campos Cervera, Óscar Llanes Torres y Luis Mauricio Domínguez. quien deberá elaborar un dictamen al respecto.

Ministros de la CSJ tienen 10 días para informar sobre reunión secreta

Como primera medida, el Tribunal de Ética solicitó un informe al presidente de la CSJ César Diesel Junghanns y a los ministros Luis María Benítez, César Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y César Garay.

Una vez notificados, los miembros de la máxima instancia judicial tienen 10 días hábiles para contestar.

Recordemos que no participaron en la reunión secreta los ministros Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander. Si bien este último fue invitado por Diesel -no así los dos primeros- no acudió al encuentro.

En la ocasión, de acuerdo con publicaciones periodísticas, al término de la sesión ordinaria del pleno que se realiza los días miércoles, los ministros salieron presurosos del Palacio de Justicia al encuentro con el mandatario.

Manuel Ramírez y Víctor Ríos no fueron invitados

Al ser consultado al respecto, el ministro Ríos aclaró que no estaba en conocimiento de los temas tratados porque ni siquiera había sido invitado y que se enteró del encuentro a través de la prensa.

Tras una semana del más absoluto silencio, en la útlima sesión de la Corte Suprema los ministros que participaron en el encuentro secreto admitieron haber acudido a la reunión y trataron de justificar su presencia al invocrar la necesidad de coordinar cuestiones referentes al presupuesto.

Hay que destacar que la polémica reunión no figuró en la agenda del presidente y tampoco fue publicada en la página web del Poder Judicial, como lo fueron otras reuniones realizadas con relación al tema presupuestario.

La reunión de los ministros de la Corte con el presidente Peña despertó recelo principalmente por su proximidad al tratamiento en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley – finalmente aprobado - que planteaba la derogación de una ley que establecía que los ministros de la Corte deben rotar periódicamente en las presidencias de las 18 circunscripciones judiciales del país.

Sanción a ministros de la Corte Suprema de Justicia

El Código de Ética Judicial, que entró en vigencia en enero del 2006, prevé tres sanciones: la recomendación de no volver a incurrir en el hecho que dio origen al sumario, el llamado de atención y la amonestación. Esta última, la más grave de las sanciones previstas, conlleva su anotación en el legajo del magistrado.

En el año 2007, el Tribunal de Ética Judicial sancionó a los entonces ministros de la Corte Víctor Núñez Albertini, Wildo Rienzi y Raúl Torres Kirmser por haber acudido al cumpleaños del senador colorado Juan Carlos Galaverna.

La sanción aplicada fue la más leve de las tres previstas en el Código de Etica y consistió en una recomendación de abstenerse de acudir a eventos similares al que dio origen al sumario.

La sentencia unánime de los integrantes del tribunal, Aníbal Cabrera Verón, Marco Antonio Elizeche, Luis Mauricio Domínguez, Miguel Angel Rodríguez y Francisco Servián Ovelar, concluyó que los ministros que farrearon con Calé violaron cinco artículos del Código de Etica y otros tres del Código Iberoamericano de Etica Judicial.

“La sola presencia de los jueces, aunque no hayan participado en ninguna discusión jurídica o política, es altamente comprometedora ante los ojos del común de las personas, para inducir a un sensible descreimiento”, indica parte del fallo.