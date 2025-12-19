San Estanislao: pesebre viviente anticipa la Nochebuena y la Navidad

Los organizadores de la representación del pesebre viviente señalaron que el evento tiene como principal objetivo mantener viva la creencia y la costumbre de los primeros cristianos, que hace muchos años se viene manifestando a través de las enseñanzas de la doctrina de los creyentes sobre el nacimiento del Salvador del mundo, acontecido, según la Sagrada Escritura, en el año 1 en Belén.

Sobre la importancia del evento organizado, una de las coordinadoras de la capilla Santa Bárbara, dependiente de la parroquia de Santaní, Doris Larrea, indicó que la idea de los encargados del templo es principalmente que los niños conozcan el verdadero significado de esta actividad religiosa, que se festeja tradicionalmente en nuestro país y en distintos lugares del mundo.

Indicó que todos los protagonistas del acto artístico son hijos de los padres del barrio. En su mayoría, alumnos de la catequesis de la capilla, considerados como los futuros líderes de la formación de las próximas generaciones, quienes se encargarán de llevar adelante las creencias religiosas, principalmente de la Iglesia católica, expresó.

Detalles de la actividad

Durante el acto del pesebre viviente, el grupo de niños, acompañados por los encargados de la capilla, realizó un detallado relato de la historia del nacimiento de Jesús, ocurrido en el año 1 en Belén. Fueron mencionados todos los personajes que se citan en la Biblia, incluidos los Reyes Magos, quienes fueron a visitar al Niño Salvador cuando estaba en compañía de su madre, la Virgen María.

No perder la doctrina de la Navidad

Doris Larrea expresó su deseo de que ningún cristiano pierda esta maravillosa doctrina relacionada con la Navidad, que nuestros antecesores nos dejaron como enseñanza de cómo fue el inicio del nuevo tiempo con el ser más grande de la humanidad, quien vino a dar su vida por todos nosotros, concluyó.