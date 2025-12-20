Denuncian por invasión de inmueble a familiares de una concejal municipal de Santaní

El denunciante calificó el hecho como un grave episodio que involucra directamente a familiares de la concejala municipal Bettina Vera González (ANR), entre ellas su madre, Eva González Acosta, quienes fueron denunciados por invasión de inmueble, coacción e incitación a hechos punibles, según consta en actuaciones policiales, fiscales y judiciales.

Según los documentos, la finca en cuestión tiene 17,5 hectáreas y está ubicada en la jurisdicción de la colonia Defensores del Chaco (ex calle 40) de la ciudad de San Estanislao, cuyo nuevo propietario cuenta con un contrato privado de compraventa con certificación de firmas ante notario público, suscripto con los señores Ricardo Navarro y Eladia González Marín.

Conforme al relato de Juan Carlos Galeano, el 11 de diciembre pasado adquirió legalmente este inmueble de un poco más de 17 hectáreas y el 16 de diciembre se constituyó en el inmueble para realizar actos posesorios legítimos, iniciando la construcción de una casita de madera destinada al alojamiento de trabajadores que debían realizar tareas de alambrado y mejoras.

Llamada de amedrentamiento

Manifestó que ese mismo día, en horas de la mañana, recibió una llamada telefónica de quien se identificó como la concejala municipal Bettina Vera González, quien, según dijo, se pronunció en tono prepotente y amenazante, ordenándole retirarse inmediatamente del lugar, advirtiendo que, de no hacerlo, enviaría una patrullera policial y daría intervención a la Fiscalía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, Galeano expresó que, pese a las amenazas recibidas vía telefónica, continuaron con los trabajos con el personal contratado, momento en que se acercaron al predio la señora Eva González, madre de la concejala, acompañada de otras personas que fueron identificadas como Jorge Guillermo González y una abogada de nombre Dora González, a quienes el nuevo dueño les exhibió los documentos de la compra, y que posteriormente los visitantes se retiraron del sitio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Grupo de invasores

Sin embargo, alrededor de las 13:30 de ese día, un grupo de entre 10 y 15 personas ingresó nuevamente al inmueble a bordo de dos vehículos, comenzando tareas de limpieza con aparentes fines de ocupación.

En la denuncia se refiere que entre las personas identificadas apareció una vez más la madre de la edil Bettina Vera, Eva González Acosta, Jorge González, Pablo Enciso y otros familiares de la concejala.

Demanda contra las personas

A raíz de este inconveniente, el señor Juan Carlos Galeano Caje presentó denuncia en la comisaría jurisdiccional, la Fiscalía y el Juzgado en lo Civil y Comercial del 3º turno, a cargo del juez Roberto Villamayor.

A pedido del denunciante, representantes de estas instituciones, liderado por el agente fiscal Carlomagno II Alvarenga realizó una constitución en el predio en conflicto para la verificación y el levantamiento de las evidencias correspondientes.

Antecedentes

Conforme a las evidencias documentales, el origen de la citada propiedad data del año 1905 y desde ese tiempo hasta la actualidad tuvo diferentes dueños que iban transfiriendo de persona a persona, entre ellas la hermana de la señora Eva González, María Elba González, quien también se había despojado del terreno cuando lo transfirió a otro comprador, hasta que fue hipotecado en un banco de plaza, lo que llevó a un remate público en el año 2011, siendo adjudicado al matrimonio conformado por Ricardo Navarro y Eladia González Marín, quienes a su vez le vendieron al actual propietario, Juan Carlos Galeano.

Sobre el caso, la abogada patrocinante del denunciante, Lisa Marlene Fretes, criticó a las autoridades que deberían proteger la propiedad privada, no invadirla ni permitir que sus familiares lo hagan amparados en el poder político, por lo que solicita la intervención firme e imparcial de la Justicia para evitar una escalada de violencia.

Concejal niega implicancia

Para conocer la versión de la concejala Bettina Vera sobre su presunta implicancia en el hecho, la edil negó la acusación y advirtió que estaría presentando una denuncia en contra de quien la habría señalado como la persona que supuestamente llamó a amenazar al señor Galeano.

Asimismo, contactamos con la señora Eva González, quien aparece como la principal responsable de la invasión del inmueble. La misma sostuvo que viene trabajando en ese lugar hace más de 40 años y que también cuenta con los documentos que le acreditan como dueña del terreno y que los estará presentando en su momento, aseveró.