Estos son los días y horarios de visita en las cárceles en Navidad y Año Nuevo

Los mismos fueron definidos por las direcciones penitenciarias, garantizando el ingreso de los familiares con todas las medidas de seguridad. En este contexto, la Cartera de Justicia, señala que 19.660 personas privadas de libertad pasarán las fiestas de fin de año en el sistema penitenciario nacional.
El Ministerio activó un operativo especial de seguridad, con el acompañamiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, priorizando la prevención de incidentes y el cuidado de las personas privadas de libertad, del personal penitenciario y de las familias que concurran a las visitas.
Asimismo, se destaca el acompañamiento de organizaciones civiles, religiosas y solidarias, cuyo apoyo resulta clave para brindar contención, asistencia y esperanza en estas fechas, fortaleciendo la convivencia y el respeto dentro de los establecimientos penitenciarios.
Penitenciarías y sus horarios
C.R.S. MINGA GUAZÚ
24 de diciembre:
Módulo 1: de 09:00 a 12:00
Módulo 2: de 13:00 a 16:00
25 de diciembre
Módulo 3: de 09:00 a 12:00
Módulo 4: de 13:00 a 16:00
26 de diciembre
Módulo 5: de 09:00 a 12:00
Módulo 6: de 13:00 a 16:00
27 de diciembre
Módulo 7: de 09:00 a 12:00
COMPLE
24 de diciembre
Módulo 1: de 08:00 a 10:30
Módulo 3: de 11:00 a 13:30
Módulo 5: de 14:00 a 16:30
Módulo 7: de 17:00 a 18:00
25 de diciembre
Módulo 2: de 08:00 a 10:30
Módulo 4: de 11:30 a 14:00
Módulo 6: de 14:00 a 17:30
C.R.S. MARTÍN MENDOZA
24 de diciembre
Módulo 4: de 10:00 a 12:00 Conyugal de 13:00 a 15:00
Módulo 5: de 10:00 a 12:00 Conyugal de 13.00 a 15.00
25 de diciembre
Módulo 7: de10:00 a 12:00 Conyugal de 10:00 a 15:00
31 de diciembre
Módulo 4 de10:00 a 12:00 Conyugal de 13:00 a 15:00
Módulo 5 de 10:00 a 12:00 Conyugal de 13:00 a 15:00
01 de enero
Módulo 7 de10:00 a 12:00 Conyugal de 10:00 a 12:00
Módulo 5 de 10:00 a 12:00 Conyugal de 13:00 a 15:00
Módulo 4 de 11:30 a 14:00
Módulo 6 de 14:00 a 17:30
PENITENCIARÍA REGIONAL DE CONCEPCIÓN
24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
25 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
01 de enero: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
PENITENCIARÍA REGIONAL SAN PEDRO
23 de diciembre, de 8:00 a 14:00.
24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:00 a 14:00.
25 de diciembre, de 8:00 a 14:00.
30 de diciembre, de 8:00 a 14:00.
31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:30 a 16:00.
01 de enero de 8:00 a 14:00.
PENITENCIARÍA DE ANTIGUA EMBOSCADA
24 de diciembre, de 08:30 a 14:30.
31 de diciembre, de 08:30 a 14:30.
Se habilita de carácter excepcional la visita de niños y adolescentes.
GRANJA PENITENCIARIA ITÁ PORÁ
24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.
25 de diciembre:visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.
31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.
01 de enero: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.
PENITENCIARÍA PADRE DE LA VEGA
23 de diciembre, de 8:00 a 14:00
24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:00 a 14:00.
30 de diciembre, de 8:00 a 14:00
31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:00 a 14:00.
PENITENCIARÍA REGIONAL DE VILLARRICA
23 de diciembre, de 9:00 a 14:00
24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
27 de diciembre: visitas de niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
28 de diciembre, de 9:00 a 14:00
30 de diciembre, de 9:00 a 14:00
31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
03 de enero visitas de niños y adolescentes de 9:00 a 14:00
04 de enero, de 9:00 a 14:00
C.P.M. SERAFINA DÁVALOS
24 de diciembre, de 9:00 a 14:00.
25 de diciembre, de 9:00 a 14:00.
31 de diciembre, de 9:00 a 14:00.
01 de enero, de 9:00 a 14:00.
Visitas de niños y adolescentes de 8:00 a 16:00
PENITENCIARIA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO
23 de diciembre, de 09:00 a 14:00.
24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 08:30 a 16:00
30 de diciembre, de 09:00 a 14:00
31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 08:30 a 16:00
PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACIÓN (CERESO)
24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES
24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.
CENTRO DE PREVENIDOS DE CIUDAD DEL ESTE
24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 08:30 a 14:30.
28 de diciembre visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 08:30 a 14:30.
C.R.S. JUANA MARÍA DE LARA
24 de diciembre, de 09:00 a 13:00
25 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 08:30 a 12:30.
27 de diciembre: visita de niños y adolescentes de 08:00 a 13:00.
28 de diciembre, 08:00 a 13:00.
PENITENCIARÍA NACIONAL DE TACUMBÚ
24 de diciembre, de 09:00 a 15:00.
28 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 09:00 a 15:00.
31 de diciembre, de 09:00 a 15:00.
UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA (UPIE)
24 de diciembre, de 08:00 a 14:00.
31 de diciembre, de 08:00 a 14:00.
Se habilita de carácter excepcional la visita de niños, niñas y adolescentes.
GRANJA PENITENCIARIA KO’Ē PYAHU
24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.
25 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.
31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.
01 de enero: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.
PENITENCIARÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
25 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:30 a 15:00.
27 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:30 a 15:00.
28 de diciembre, de 8:30 a 15:00.
01 de enero: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:30 a 15:00.
03 de enero: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:30 a 15:00.
04 de enero, de 8:30 a 15:00
CENTROS EDUCATIVOS - SENAAI
24 de diciembre, de 09:00 a 14:00
31 de diciembre, de 09:00 a 14:00
Las visitas el día 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 quedan suspendidas.