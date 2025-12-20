Estos son los días y horarios de visita en las cárceles en Navidad y Año Nuevo

Los mismos fueron definidos por las direcciones penitenciarias, garantizando el ingreso de los familiares con todas las medidas de seguridad. En este contexto, la Cartera de Justicia, señala que 19.660 personas privadas de libertad pasarán las fiestas de fin de año en el sistema penitenciario nacional.

El Ministerio activó un operativo especial de seguridad, con el acompañamiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, priorizando la prevención de incidentes y el cuidado de las personas privadas de libertad, del personal penitenciario y de las familias que concurran a las visitas.

Asimismo, se destaca el acompañamiento de organizaciones civiles, religiosas y solidarias, cuyo apoyo resulta clave para brindar contención, asistencia y esperanza en estas fechas, fortaleciendo la convivencia y el respeto dentro de los establecimientos penitenciarios.

Penitenciarías y sus horarios

C.R.S. MINGA GUAZÚ

24 de diciembre:

Módulo 1: de 09:00 a 12:00

Módulo 2: de 13:00 a 16:00

25 de diciembre

Módulo 3: de 09:00 a 12:00

Módulo 4: de 13:00 a 16:00

26 de diciembre

Módulo 5: de 09:00 a 12:00

Módulo 6: de 13:00 a 16:00

27 de diciembre

Módulo 7: de 09:00 a 12:00

COMPLE

24 de diciembre

Módulo 1: de 08:00 a 10:30

Módulo 3: de 11:00 a 13:30

Módulo 5: de 14:00 a 16:30

Módulo 7: de 17:00 a 18:00

25 de diciembre

Módulo 2: de 08:00 a 10:30

Módulo 4: de 11:30 a 14:00

Módulo 6: de 14:00 a 17:30

C.R.S. MARTÍN MENDOZA

24 de diciembre

Módulo 4: de 10:00 a 12:00 Conyugal de 13:00 a 15:00

Módulo 5: de 10:00 a 12:00 Conyugal de 13.00 a 15.00

25 de diciembre

Módulo 7: de10:00 a 12:00 Conyugal de 10:00 a 15:00

31 de diciembre

Módulo 4 de10:00 a 12:00 Conyugal de 13:00 a 15:00

Módulo 5 de 10:00 a 12:00 Conyugal de 13:00 a 15:00

01 de enero

Módulo 7 de10:00 a 12:00 Conyugal de 10:00 a 12:00

Módulo 5 de 10:00 a 12:00 Conyugal de 13:00 a 15:00

Módulo 4 de 11:30 a 14:00

Módulo 6 de 14:00 a 17:30

PENITENCIARÍA REGIONAL DE CONCEPCIÓN

24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

25 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

01 de enero: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

PENITENCIARÍA REGIONAL SAN PEDRO

23 de diciembre, de 8:00 a 14:00.

24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:00 a 14:00.

25 de diciembre, de 8:00 a 14:00.

30 de diciembre, de 8:00 a 14:00.

31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:30 a 16:00.

01 de enero de 8:00 a 14:00.

PENITENCIARÍA DE ANTIGUA EMBOSCADA

24 de diciembre, de 08:30 a 14:30.

31 de diciembre, de 08:30 a 14:30.

Se habilita de carácter excepcional la visita de niños y adolescentes.

GRANJA PENITENCIARIA ITÁ PORÁ

24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.

25 de diciembre:visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.

31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.

01 de enero: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.

PENITENCIARÍA PADRE DE LA VEGA

23 de diciembre, de 8:00 a 14:00

24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:00 a 14:00.

30 de diciembre, de 8:00 a 14:00

31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:00 a 14:00.

PENITENCIARÍA REGIONAL DE VILLARRICA

23 de diciembre, de 9:00 a 14:00

24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

27 de diciembre: visitas de niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

28 de diciembre, de 9:00 a 14:00

30 de diciembre, de 9:00 a 14:00

31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

03 de enero visitas de niños y adolescentes de 9:00 a 14:00

04 de enero, de 9:00 a 14:00

C.P.M. SERAFINA DÁVALOS

24 de diciembre, de 9:00 a 14:00.

25 de diciembre, de 9:00 a 14:00.

31 de diciembre, de 9:00 a 14:00.

01 de enero, de 9:00 a 14:00.

Visitas de niños y adolescentes de 8:00 a 16:00

PENITENCIARIA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO

23 de diciembre, de 09:00 a 14:00.

24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 08:30 a 16:00

30 de diciembre, de 09:00 a 14:00

31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 08:30 a 16:00

PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACIÓN (CERESO)

24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES

24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 9:00 a 14:00.

CENTRO DE PREVENIDOS DE CIUDAD DEL ESTE

24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 08:30 a 14:30.

28 de diciembre visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 08:30 a 14:30.

C.R.S. JUANA MARÍA DE LARA

24 de diciembre, de 09:00 a 13:00

25 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 08:30 a 12:30.

27 de diciembre: visita de niños y adolescentes de 08:00 a 13:00.

28 de diciembre, 08:00 a 13:00.

PENITENCIARÍA NACIONAL DE TACUMBÚ

24 de diciembre, de 09:00 a 15:00.

28 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 09:00 a 15:00.

31 de diciembre, de 09:00 a 15:00.

UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA (UPIE)

24 de diciembre, de 08:00 a 14:00.

31 de diciembre, de 08:00 a 14:00.

Se habilita de carácter excepcional la visita de niños, niñas y adolescentes.

GRANJA PENITENCIARIA KO’Ē PYAHU

24 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.

25 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.

31 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.

01 de enero: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes 08:30 a 16:00.

PENITENCIARÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO

25 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:30 a 15:00.

27 de diciembre: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:30 a 15:00.

28 de diciembre, de 8:30 a 15:00.

01 de enero: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:30 a 15:00.

03 de enero: visitas de personas mayores y, niños y adolescentes de 8:30 a 15:00.

04 de enero, de 8:30 a 15:00

CENTROS EDUCATIVOS - SENAAI

24 de diciembre, de 09:00 a 14:00

31 de diciembre, de 09:00 a 14:00

Las visitas el día 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 quedan suspendidas.