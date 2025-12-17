Justicia activa alerta por fin de año: casi 20.000 reos pasarán las fiestas en la cárcel

El Ministerio planifica con meses de anticipación el operativo especial de fin de año en las penitenciarías del país, debido a que estas fechas generan “mucha ansiedad y efervescencia” entre las personas privadas de libertad, explicó el titular, de Justicia, Rodrigo Nicora.

“Hay factores clave como el calor, la provisión de agua, los generadores eléctricos, los sistemas de extinción de incendios y el trabajo articulado con otras instituciones”, señaló.

Las cárceles que más preocupan

Nicora indicó que no todas las penitenciarías presentan la misma realidad, pero advirtió que los centros con mayor sobrepoblación requieren una atención especial. Entre los más preocupantes mencionó a la antigua Penitenciaría de Emboscada, que actualmente alberga a 1.688 personas privadas de libertad.

También citó a la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, debido a la presencia de organizaciones criminales; y a los centros de Encarnación y Coronel Oviedo, donde los niveles de hacinamiento siguen siendo elevados.

En el caso de Ciudad del Este, el ministro resaltó que la situación cambió tras el operativo Umbral. “Hace tres meses teníamos cerca de 1.800 personas privadas de libertad; hoy son alrededor de 940 y casi no hay personas condenadas”, explicó.

Más de 19.600 personas pasarán las fiestas en prisión

De acuerdo con los datos oficiales brindados por Nicora, 19.660 personas privadas de libertad pasarán las fiestas de fin de año en el sistema penitenciario. De ese total, 1.090 son mujeres, mientras que el resto corresponde a varones mayores de edad distribuidos en distintos centros del país.

El ministro precisó que alrededor de 12.000 personas se encuentran con procesos abiertos, a la espera de una sentencia judicial. El 64% de la población penitenciaria no tiene condena

“Estamos hablando de aproximadamente un 64% o 65%, es un número dinámico”, afirmó.

El ministro aclaró que no se prevén actividades especiales organizadas por el Estado durante las fiestas, pero sí se habilitarán horarios de visita para familiares. Además, destacó que tendrán ayuda de organizaciones religiosas y de la sociedad civil que colaboran con comidas, alimentos y prendas para las personas privadas de libertad.

Sin confirmación de indultos este año

En otro momento, consultado sobre posibles indultos, Nicora señaló no existe hasta el momento una indicación del Poder Ejecutivo para avanzar en esa medida. Manifestó que evitarán generar falsas expectativas entre la población penitenciaria hasta contar con una decisión oficial.

Finalmente, el ministro confirmó que, en el marco de la ley de emergencia y ante la alta ocupación de los nuevos centros penitenciarios, el Ministerio de Justicia cuenta con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para reforzar la custodia y garantizar la seguridad en las cárceles, sobre todo durante este período crítico del año.