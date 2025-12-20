Presentaron alegorías y figuras para la edición 100 del Carnaval Encarnaceno 2026.

La fiesta por el gran lanzamiento de la Edición 100 del Carnaval Encarnaceno 2026 se desarrolló desde las 21:00 de este viernes, en la explanada del estacionamiento del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, popularmente conocido como el “sambódromo”. Destacó una gran participación del público, que llegó expectante a conocer los detalles para una nueva edición de esta gran fiesta.

La ceremonia fue organizada por la Asociación Club de Clubes. Contó con la interpretación en vivo del Himno Oficial del Carnaval por su autor, Carlos Albospino, quien estuvo rodeado por las soberanas Alejandra Montenegro y Nayeli Quiñónez, el Rey Momo Billy Gervasio y Kuki, la mascota oficial.

Las fechas oficiales que compondrán el calendario del Carnaval Encarnaceno 2026 iniciarán con la primera ronda el viernes 17 de enero, seguida por la segunda ronda el sábado 24 de enero y la tercera el sábado 31 de enero.

El mes de febrero recibirá la cuarta ronda el sábado 7 de febrero, culminando con el gran cierre el sábado 14 de febrero, en coincidencia con el Día de los Enamorados.

Entre las novedades destacadas para este Carnaval se encuentran las comparsas con mayor cantidad de bailarines en pista, la vuelta de imponentes espaldares de 4 metros y la ampliación de la capacidad del “sambódromo” hasta las 17.000 personas.

Las alegorías

El Club Pettirossi compondrá este año “Argentina: Tierra de Pasión”; su principal figura será la Reina Pía Gamón y la emperatriz Alejandra Montenegro, actual reina del Carnaval 2025. El Club San Juan vibró con “¡Dale Play! – Que el San Juan suena así”, con su Reina Ángeles Ríos y sus figuras principales.

El Club Nacional propone un viaje nostálgico con “Volver a Sentir: Un viaje por las décadas”, con Iara Brítez como Reina. El Club Universal encendió el ambiente con “Universal Bowl” y su Reina Gabriela Miranda, mientras que el Club 22 de Septiembre sumergió a los presentes en el misterio de su alegoría “Avada Kedavra: El Encanto Mortal” y su Reina Sharon Flecha.

En la categoría de carrozas, el Club Radioparque presentó la majestuosidad de “Poseidón: El Reino de las Aguas Prohibidas” con su Reina Ana Paula Aquino. Finalmente, el Club Sacachispas honrará la riqueza de la cultura azteca con su alegoría “México Eterno” y su Reina Sabrina Pecin.