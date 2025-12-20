Vecinos denuncian poda indiscriminada de árboles en la avenida Primer Presidente

De acuerdo con los denunciantes, los trabajos fueron realizados por funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y dejaron a los árboles “prácticamente destruidos”, con ramas mutiladas, quebradas y expuestas directamente al sol en el paseo central de la avenida Primer Presidente.

“La poda resulta verdaderamente alarmante. Los árboles que embellecen el paseo central fueron intervenidos de manera irresponsable y excesiva”, expresaron vecinos de la zona, quienes remarcaron que, si bien algunas ramas pueden interferir con el tendido eléctrico, esto no justifica una poda agresiva y deficiente.

En ese sentido, cuestionaron que una institución que realiza este tipo de trabajos de forma periódica no cuente con personal capacitado en técnicas adecuadas de poda arbórea. “En otros países, los árboles urbanos se mantienen de forma que no interfieran con los cables, sin destruirlos ni dañar el entorno urbano”, señalaron.

Hermosos árboles podrían morir

Los vecinos advirtieron además que muchas de las ramas quedaron quebradas y sin protección, lo que acelerará su deterioro. “Todas las ramas expuestas al sol morirán”, afirmaron, alertando sobre el impacto ambiental y paisajístico que esto tendrá en la zona.

Según la denuncia, aún restan aproximadamente cuatro cuadras para llegar hasta la zona de Madame Lynch y existe temor de que los trabajos continúen el próximo lunes. Mientras tanto, los residentes lamentan haberse quedado sin sombra en pleno verano, en una avenida altamente transitada.

Los asuncenos exigen explicaciones a la ANDE y piden que se suspendan las podas hasta que se garantice un manejo responsable del arbolado urbano, priorizando la seguridad eléctrica sin comprometer el ambiente ni la calidad de vida de los vecinos.