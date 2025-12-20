Fin de año en Paraguay: emoción y reencuentros en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Como cada fin de año, el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi volvió a ser escenario de reencuentros cargados de emoción. En la mañana de este sábado arribó un vuelo procedente de España con numerosos compatriotas que regresan al país para compartir las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a sus familias.

Con remeras personalizadas, globos con mensajes de bienvenida y carteles tan emotivos como graciosos, familiares y amigos aguardaban la llegada de quienes emigraron en busca de mejores oportunidades laborales o educativas.

Padres visiblemente emocionados relataron a ABC TV que esperaban con ansias el reencuentro con sus hijos, quienes llevan entre cinco y siete años residiendo en España y que, en muchos casos, regresan por primera vez desde su partida.

Comentaron que, si bien lograron insertarse laboralmente y se encuentran bien en el extranjero, mantienen el deseo de volver definitivamente al país una vez que logren estabilidad económica.

Para celebrar el esperado regreso, las familias se prepararon para recibirlos con el calor del hogar y platos tradicionales de la gastronomía paraguaya, como sopa, chipa guasú y mbejú.

