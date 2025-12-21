Expo Frutas cerró su XV edición con un movimiento económico superior a G. 1.000 millones

De acuerdo con el jefe comunal, la XV edición de la Expo Frutas, fue una de las que contó con mayor cantidad de expositores, entre productores frutihortícolas y microemprendedores. Se estima que alrededor de 10.000 personas visitaron este distrito para adquirir productos y disfrutar de los espectáculos artísticos, con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

Galeano señaló que, si bien el temporal de lluvia registrado a primeras horas del domingo afectó momentáneamente la concurrencia, posteriormente una gran cantidad de personas acudió a la feria para aprovechar las ofertas, especialmente de frutas de estación y verduras de primera calidad. “Prácticamente, se liquidó todo lo que había”, afirmó.

Como anécdota, relató que durante la noche se registró un corte de energía eléctrica a causa de una leve tormenta, lo que obligó a improvisar el escenario para que los artistas invitados pudieran presentarse. Pese a ello, destacó el acompañamiento del público y el respaldo a los expositores.

Una de las mejores ediciones

El intendente consideró que muchos pobladores coinciden en que esta fue una de las mejores ediciones de la Expo Frutas, tanto por la cantidad de visitantes como por el éxito comercial de los feriantes.

Indicó que, de manera estimativa, si cada visitante adquirió una caja de uva por valor de G. 100.000, el movimiento económico generado alcanzó aproximadamente los G. 1.000 millones, beneficiando a la economía local.

Exitosa comercialización

Por su parte, el productor Eduardo Koichi Miyamoto señaló que en su caso logró vender más de 500 cajas de uva blanca,rosada, surtida y ciruelas. Indicó que la mayoría de los expositores tuvo buenas ventas y que, pese a las condiciones climáticas adversas durante el cierre de la feria, todo lo cosechado fue comercializado.

Al evaluar aspectos a mejorar para futuras ediciones, Miyamoto mencionó la necesidad de concentrar a todos los expositores en un solo espacio, ya que en esta ocasión el sector gastronómico y los productores frutihortícolas estuvieron ubicados en el local de la Asociación Cultural Paraguayo-Japonesa, mientras que otros stands se distribuyeron en las inmediaciones de la plaza 14 de Mayo.

Finalmente, sugirió analizar la posibilidad de realizar el evento dos días antes de Navidad para atraer a un mayor número de visitantes.