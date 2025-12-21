Nacionales
Expo Frutas cerró su XV edición con un movimiento económico superior a G. 1.000 millones

Con el remate de productos frutihortícolas se cerró la XV edición de la Expo Frutas de La Colmena.
Con el remate de productos frutihortícolas se cerró la XV edición de la Expo Frutas de La Colmena.EMILCE RAMIREZ

LA COLMENA. Más de 50 feriantes participaron durante dos días de la XV edición de la Expo Frutas de este distrito, que cerró con un importante movimiento económico estimado en más de G. 1.000 millones. El evento fue acompañado por un festival y fiesta popular en la plaza 14 de mayo, que atrajo a miles de visitantes, según informó el intendente Sergio Galeano (ANR).

Por Emilce Ramírez

De acuerdo con el jefe comunal, la XV edición de la Expo Frutas, fue una de las que contó con mayor cantidad de expositores, entre productores frutihortícolas y microemprendedores. Se estima que alrededor de 10.000 personas visitaron este distrito para adquirir productos y disfrutar de los espectáculos artísticos, con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

Se estima que la Expo Frutas dejó un movimiento económico superior a G. 1.000 millones.
Galeano señaló que, si bien el temporal de lluvia registrado a primeras horas del domingo afectó momentáneamente la concurrencia, posteriormente una gran cantidad de personas acudió a la feria para aprovechar las ofertas, especialmente de frutas de estación y verduras de primera calidad. “Prácticamente, se liquidó todo lo que había”, afirmó.

Como anécdota, relató que durante la noche se registró un corte de energía eléctrica a causa de una leve tormenta, lo que obligó a improvisar el escenario para que los artistas invitados pudieran presentarse. Pese a ello, destacó el acompañamiento del público y el respaldo a los expositores.

Multitudinaria concurrencia en el festival de la Expo Frutas de La Colmena.
Una de las mejores ediciones

El intendente consideró que muchos pobladores coinciden en que esta fue una de las mejores ediciones de la Expo Frutas, tanto por la cantidad de visitantes como por el éxito comercial de los feriantes.

Indicó que, de manera estimativa, si cada visitante adquirió una caja de uva por valor de G. 100.000, el movimiento económico generado alcanzó aproximadamente los G. 1.000 millones, beneficiando a la economía local.

Con su arpa, Marcelo Rojas hizo vibrar al público durante el festival.
Exitosa comercialización

Por su parte, el productor Eduardo Koichi Miyamoto señaló que en su caso logró vender más de 500 cajas de uva blanca,rosada, surtida y ciruelas. Indicó que la mayoría de los expositores tuvo buenas ventas y que, pese a las condiciones climáticas adversas durante el cierre de la feria, todo lo cosechado fue comercializado.

Todas las frutas de estación cosechadas fueron rematadas de manera exitosa, aseguró el productor Eduardo Koichi Miyamoto.
Al evaluar aspectos a mejorar para futuras ediciones, Miyamoto mencionó la necesidad de concentrar a todos los expositores en un solo espacio, ya que en esta ocasión el sector gastronómico y los productores frutihortícolas estuvieron ubicados en el local de la Asociación Cultural Paraguayo-Japonesa, mientras que otros stands se distribuyeron en las inmediaciones de la plaza 14 de Mayo.

Analizan unificar en un solo lugar la Expo Frutas.
Finalmente, sugirió analizar la posibilidad de realizar el evento dos días antes de Navidad para atraer a un mayor número de visitantes.