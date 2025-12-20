Expo Frutas 2025: llaman urgente a autoridades nacionales para combatir el contrabando y proteger a productores

El acto de habilitación de la Expo Frutas se desarrolló en el local de la Asociación Cultural Paraguayo-Japonesa, donde se concentran productores de frutas, verduras y hortalizas, además de emprendedores y exponentes de la gastronomía paraguayo-japonesa.

En la ocasión, al referirse a los rubros sustentables de la zona, como la producción de papa y cebolla, hizo el llamado a las autoridades nacionales, señalando que dichos productos del campo nuevamente este año se vieron seriamente afectados, por la falta de control del contrabando.

Insistió en que este flagelo debe ser combatido sin tregua, ya que es la única forma de cerrar el ciclo productivo de los queridos productores.

Resaltó que desde la Municipalidad se trata de apoyar a los productores mediante la entrega de insumos, semillas y equipamientos, lo que ha permitido una muy buena producción.

Sin embargo, lamentó que no se haya logrado una buena comercialización, generando grandes pérdidas en la producción local.

Esta situación repercute directamente en la economía local, ya que la comercialización de los productos de renta escapa a las posibilidades del gobierno municipal, denunció el lord comunal.

Ante esta situación, que se repite año tras año, señaló que se ha replanteado y evaluado la necesidad de encontrar una diversificación de productos, con el objetivo de que los productores del municipio sigan produciendo con el mismo compromiso, pasión y entrega de siempre.

Aseguró que, desde el lugar que les toque ocupar, seguirán impulsando iniciativas que favorezcan a la producción local.

Feria de productores y microemprendedores

Por otra parte, el ejecutivo municipal resaltó que la feria, que culminará mañana con el remate de los productos y un festival artístico con artistas nacionales de renombre —que se desarrollará esta noche en la plaza 14 de Mayo—, no se realiza con la finalidad de buscar réditos políticos, sino para apoyar a la producción local y favorecer a las familias emprendedoras de la comunidad.

El ejecutivo comunal señaló que “no podemos dejar pasar esta ocasión para hablar de la rica diversidad cultural del distrito, donde la influencia de la cultura japonesa ha marcado el rumbo y propiciado el cultivo de frutas, verduras y hortalizas de alta calidad, posicionando a La Colmena como ‘Capital de la Fruta y la Miel’”.

Asimismo, destacó que en los últimos años se han sumado nuevos inmigrantes de otras nacionalidades que han encontrado en este municipio un sitio de arraigo y desarrollo, lo que ha favorecido la producción de nuevos rubros que se van proyectando a nivel nacional.

El intendente resaltó la importancia que representa la Expo Frutas para los productores y emprendedores, ya que no solo genera ingresos para la comunidad, sino que también fortalece la identidad y el sentido de pertenencia. Señaló que, con la visita a los stands de productores y microemprendedores —instalados en más de 50 espacios—, los visitantes acompañan y reconocen el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada producto.

Con la Expo buscan fortalecer la producción local

La microemprendedora Fabiola Villalba destacó que la Expo Frutas representa una gran oportunidad para los microemprendedores, ya que permite que los paraguayos conozcan lo que se produce en el municipio, valoren el trabajo local y, al adquirir los productos, fortalezcan a los trabajadores. Además, señaló que la feria permite dar a conocer la cultura paraguayo-japonesa.

Uno de los inmigrantes japoneses, Yosiko Shimo, residente en Ciudad del Este, comentó que llegó para participar de la Expo Frutas con el objetivo de acompañar a los productores de su país de origen, Japón, en este emprendimiento.

Señaló que se trata de una verdadera fiesta donde se celebran dos culturas, y que es importante acompañarlos para que se sientan fortalecidos y continúen generando ingresos en la diversidad de trabajos que desarrollan.

La productora de uva y ciruela, Apolonia Villalba, instaló su stand junto a su familia y señaló que esta feria representa una de las pocas oportunidades que tienen para comercializar sus productos.

Indicó que esto es posible gracias a la gran cantidad de personas que llegan en familia para disfrutar del evento, adquirir frutas de primera calidad —ideales para el tradicional clericó— y llevarse también verduras frescas y de excelente calidad.

Fiesta popular y festival

En el festival artístico y fiesta popular desfilarán en el escenario, César Galeano “El Buki Paraguayo”, Tropical Florida, Contra Tiempo, Marcelo Rojas, José Imbert y su Grupo Musical, Contra Tiempo, Marcelo Rojas, César Galeano, El Buki Paraguayo, Tropical Florida, Tanta Duarte – Dos Raíces, José Imbert y su Grupo Musical, Alex Marecos, Ana Montiel, Juan Rojas, Orquesta Municipal de Lambaré, Eliza Esteche, José Franco, Dúo Franco, Los Chuky’itos, Sofía Galeano, Academia de Danza Jeroky, Marvic y la danza municipal de Lambaré y La Colmena.