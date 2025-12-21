Fin de año: ¿cuándo estarán liberados los horarios de buses y cuáles son los montos de pasajes?

La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) anunció hoy los días y horarios en que estarán liberados los horarios de partida de buses nacionales e intermunicipales de distancia corta, media y larga con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Cada año, decenas de miles de personas viajan dentro de Paraguay por las fiestas de fin de año, principalmente desde los grandes centros urbanos hacia el interior del país, para reunirse con sus familiares.

La liberación de horarios permite que las empresas de transporte hagan partir a sus buses de las distintas terminales a los horarios que crean convenientes y no a las horas fijas habituales, para agilizar el flujo de pasajeros.

Horarios liberados y precios de pasajes

El primer periodo de horarios liberados comenzará mañana lunes a las 12:00 y se extenderá hasta el viernes a las 23:59.

Los horarios volverán a ser liberados el lunes 29 de diciembre, también desde las 12:00, hasta el viernes 2 de enero a las 23:59.

La Dinatran enfatizó que las tarifas de pasaje no deben variar de los montos establecidos por decreto.