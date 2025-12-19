Recomendaciones y advertencias de la Caminera antes de las fiestas

Cada año, se registran numerosos decesos por accidentes de tránsito a nivel país durante Navidad y Año Nuevo. Por ese motivo, el Ministerio de Obras Públicas y la Caminera recordaron la importancia de tomar medidas preventivas que pueden salvar vidas.

La primera advertencia es de “alcohol cero al volante”. En Paraguay rige la tolerancia cero. “Incluso un sorbo de sidra puede dar positivo en los controles”, recordaron.

Las multas por consumo de alcohol al volante son de hasta G. 2.230.000, o en un proceso penal si la graduación supera los 0,40 mg.

Dos recomendaciones clave

Evitar el cansancio: En viajes largos, alternar conductores o realizar paradas para descansar ayuda a prevenir accidentes. Vehículos en condiciones: Antes de viajar, verificá frenos, cubiertas y sistemas de refrigeración y lubricación, especialmente si el trayecto es largo o fuera del país.

Además, más importante, según recuerdan las instituciones, es respetar siempre las normas de tránsito, evitar excesos de velocidad y adelantamientos indebidos. “En estas fiestas, celebremos con responsabilidad y volvamos a casa seguros“, concluye la Caminera.

