Lusipar: “sin tierra” se movilizarán para exigir libertad de encarcelados

En la comunidad de Tava Guaraní, distrito de Santa Rosa del Aguaray, se llevó a cabo un encuentro de campesinos en el que estos resolvieron aglutinar fuerzas y preparar un nuevo intento de invasión de la estancia Lusipar, advirtiendo que deben estar listos para eventuales enfrentamientos y acciones de resistencia hasta lograr que la tierra quede en sus manos.

En la asamblea participaron dirigentes sociales de distintos puntos del país, además del exsenador Hugo Richer. La reunión fue moderada por Elvio Benítez, quien cuenta con orden de captura y aseguró que no se presentará ante la justicia al no considerarse un delincuente.

El debate estuvo marcado por fuertes críticas al Gobierno, y concluyó con la convocatoria formal a la movilización prevista para este lunes frente a la sede fiscal. Allí exigirán la libertad de los 17 campesinos que continúan en la cárcel regional de San Pedro.

Asimismo, reclamarán la devolución de 32 vehículos y herramientas retenidos tras el enfrentamiento entre policías y manifestantes.

En la reunión también se resolvió conformar bases campesinas en distintos puntos de San Pedro y del país, con el objetivo de fortalecer la organización y avanzar hacia nuevas acciones. Los dirigentes advirtieron sobre la necesidad de mantenerse en alerta ante posibles operativos policiales.

La Policía Nacional se mantiene en estado de alerta ante el anuncio de la movilización, mientras que la defensa de los campesinos encarcelados anunció que insistirá, mediante recursos de revisión, en la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión para todos los detenidos.

El viernes último, el juez de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, concedió medidas alternativas a la prisión a 12 de los 28 campesinos encarcelados tras el violento enfrentamiento durante el intento de invasión de la estancia Lusipar.

Antecedentes del caso y situación procesal

Un total de 29 campesinos fueron imputados bajo cargos de invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso.

De ellos, 27 fueron trasladados inicialmente a la sobrepoblada cárcel regional de San Pedro; un adulto mayor obtuvo arresto domiciliario, mientras que otro imputado permanece con prisión preventiva hospitalaria debido a las heridas sufridas.

El conflicto se desató cuando una caravana de aproximadamente 50 vehículos derribó el portón de la estancia Lusipar (lote Toro Vevé), pese a la presencia de más de 800 efectivos policiales. El enfrentamiento dejó como saldo dos policías heridos por arma de fuego, varios campesinos lesionados y vehículos policiales dañados, además de la retención de 32 vehículos pertenecientes a los manifestantes.

La estancia Lusipar, con una superficie aproximada de 11.000 hectáreas, fue incautada al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y se encuentra bajo administración de Senabico. Su arrendamiento a privados es el principal detonante del reclamo campesino, que exige que las tierras sean donadas para la reforma agraria.