Patrulla Caminera reporta 46 accidentes de tránsito en una semana

La Patrulla Caminera dio a conocer su resumen semanal, durante el periodo del 14 al 20 de diciembre de 2025, en el que reporta un total de 46 siniestros viales ocurridos en rutas nacionales.

Del total, 20 accidentes dejaron solo daños materiales, 21 provocaron heridos y siete tuvieron como consecuencia víctimas fatales.

De acuerdo con el informe oficial, los siniestros dejaron 72 personas heridas, de las cuales 35 son hombres y 37 mujeres. En cuanto a los fallecidos, se contabilizan siete víctimas: cinco hombres y dos mujeres.

Durante el mismo periodo, los agentes demoraron 128 vehículos, entre ellos 28 motocicletas, en el marco de los controles realizados en distintos puntos del país.

Controles y sanciones

La Patrulla Caminera informó además que se practicaron 556 pruebas de alcotest, con 51 resultados positivos. En paralelo, se llevaron a cabo 1.004 procedimientos por infracciones varias.

Entre las faltas más recurrentes se registraron tres conductores demorados por carecer de chapa, así como 91 sancionados por adelantamiento indebido, una de las maniobras más riesgosas en rutas.

En el contexto de las fiestas de fin de año, la Caminera reiteró su mensaje de prevención y responsabilidad al volante.