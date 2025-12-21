Recuperan un vehículo denunciado como robado en Santaní

El suceso se produjo ayer, aproximadamente a las 20:30, frente a una casa comercial ubicada en el barrio Ycuá Pa’i de esta ciudad, protagonizado por una persona de sexo masculino que aprovechó el momento en que el conductor se encontraba en el interior del negocio haciendo compras.

El vehículo hurtado es un automóvil marca Toyota, modelo Corolla Runx, versión genérica, año 2004, color plata, chapa N° AANV 570, propiedad de Cristian Ismael Martínez (26), domiciliado en esta jurisdicción.

El presunto autor del hecho sería una persona de sexo masculino, de cutis blanco, quien estaba vestido con remera negra, short, zapatillas y quepis negro.

Según los intervinientes, el automóvil contaba con rastreo satelital, lo que de alguna manera facilitó el trabajo de la Policía, que tras recibir la alerta de lo ocurrido se movilizó inmediatamente y se dirigió hacia la dirección donde estaba circulando el solitario ladrón sobre la ruta PY08, a la altura de la calle 12 Mil Defensores del Chaco.

El hombre, al sentirse rodeado por los agentes policiales, no tuvo otra salida que bajarse del rodado para internarse en una zona boscosa.

Intervinientes

Participaron en el procedimiento uniformados de la comisaría 8ª de Santaní y de la comisaría 19ª de Tacuara, con el apoyo de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas (Lince) de la Policía Nacional, cuya base funciona en la sede de la comisaría local.

Hasta el momento, el presunto autor del suceso no fue localizado, pero la Policía sigue realizando las pesquisas con el objetivo de identificar al responsable del caso.

Últimamente, se están registrando varios hurtos de rodados por desconocidos en la zona de Santaní y ciudades aledañas.

Algunos de ellos ya fueron recuperados y otros siguen sin localización. Al respecto, la Policía Nacional recomienda a los propietarios de vehículos, principalmente de automóviles, tener mucho cuidado cuando los dejan estacionados con las llaves puestas o en lugares desprotegidos.