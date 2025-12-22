Avenida Mariscal López: tras meses de retraso, el MOPC rehabilitó circulación vehicular

Según las previsiones del Ministerio de Obras públicas y Comunicaciones (MOPC), las obras sobre la avenida Mariscal López deben culminar entre diciembre y enero.

No obstante, la institución informó que ya se culminó la semana pasada la renovación del pavimento y la implementación de nuevos sistemas de desagües pluviales. Por ese motivo, actualmente, la vía se encuentra habilitada para la circulación vehicular.

Lea más: Bloqueo de avenida Mariscal López: calles alternativas, en mal estado

Etapa final de obras en Mariscal López

Desde esta semana, se inicia la fase final, que implicará intervenciones puntuales en cruces específicos.

De forma complementaria, continúan trabajos finales como la demarcación horizontal, la colocación de señalización y la adecuación de los paseos centrales, que avanzarán de manera progresiva y coordinada, sin interferir con el uso normal de la calzada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es decir, el MOPC aseguró que ya no se realizarán más desvíos, tras muchos meses de quejas por el mal estado de las calles alternativas en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Obra de la Avda. Mariscal López concluirá con millonario encarecimiento

Retrasos y encarecimiento

Esta intervención se inició en agosto del año pasado y forma parte de un plan de mejoramiento del sistema de drenaje, donde históricamente se acumula agua durante lluvias intensas.

Los trabajos están a cargo de la empresa Tecnoedil S.A., de Paul Sarubbi, bajo fiscalización del MOPC.

Lea más: MOPC adjudicó la reparación de avenida Mariscal López: este es el tramo que será intervenido

El Ministerio de Obras adjudicó estas obras por G. 54.087 millones. Sin embargo, el costo de la rehabilitación ya trepó a G. 60.793 millones, que representa un aumento de G. 11.883 millones —equivalentes al 24%— respecto a lo previsto inicialmente para su puesta a punto. Si se mira el monto global del contrato, el encarecimiento supera el 12%.

El plazo de ejecución era de solo 12 meses, seguido de 18 meses de mantenimiento, pero la firma ya tiene cuatro meses de retraso.