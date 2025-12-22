Project Willing y la OSN llevan concierto navideño y ayuda al Leprocomio Santa Isabel

La organización Project Willing, en alianza con la Orquesta Sinfónica Nacional, llevó un concierto navideño y ayuda solidaria a la Colonia Santa Isabel, ubicada en la ciudad de Sapucai. La actividad se desarrolló en la mañana del viernes 19 de diciembre en la capilla de la colonia y reunió a residentes, familiares y cuidadores.

El Ensamble de Cámara de la Sinfónica ofreció un repertorio especial de Navidad, con villancicos y obras clásicas, creando un espacio de encuentro y celebración para una comunidad históricamente vulnerable.

El concierto contó con la presencia de la directora general de la Orquesta Sinfónica Nacional, María Victoria Sosa, y de unas 50 personas entre residentes y familiares. La Colonia Santa Isabel es administrada por la Hermana Obdulia Mendoza Cáceres, hija de la Caridad de San Vicente de Paul, junto con el sacerdote Iñaki Galarraga Martija, capellán del lugar.

Durante el acto, la Hermana Obdulia agradeció la visita y destacó el impacto del evento. Señaló que el concierto representó un gesto de dignidad y alegría para los residentes, muchos de ellos con limitaciones físicas y en situación de aislamiento social, y valoró el acompañamiento sostenido de Project Willing, que incluye la provisión de insumos médicos no recetados.

Desde la Orquesta Sinfónica Nacional resaltaron que la actividad forma parte de su misión de inclusión cultural. María Victoria Sosa afirmó que la institución busca llevar la música más allá de los teatros y llegar a comunidades de todo el país, convencida del poder sanador y transformador del arte.

Hicieron entrega de paquetes a la Colonia

Además del concierto, Project Willing entregó paquetes de cuidado al personal y a las religiosas de la colonia, con el apoyo de miembros y amigos de la Orquesta, quienes colaboraron en la distribución de los insumos entre residentes y cuidadores.

El coordinador de Project Willing en Paraguay, Ohlsson Skaret, explicó que la organización trabaja para apoyar la labor diaria de quienes cuidan a los residentes de Santa Isabel.

Indicó que, además de la asistencia médica básica, el eje central del trabajo es el acompañamiento humano y el reconocimiento de la dignidad de cada persona.

Project Willing es una organización sin fines de lucro registrada en los Estados Unidos, dedicada a apoyar a comunidades vulnerables mediante asistencia básica, presencia solidaria y proyectos culturales orientados a generar esperanza y bienestar.