Vecinos denuncian perjuicios por obra de doble avenida en calle de Acahay

De acuerdo con uno de los denunciantes, Milner González, el reclamo fue presentado ante el intendente local, Aldo Lezcano (Alianza), y la Junta Municipal, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta ni una solución concreta.

Señaló que durante la ejecución de la obra fue obligado a abonar G. 3.000.000 para el cambio del pozo ciego, el cual se encontraba ubicado en la vereda. La transferencia del monto se realizó a nombre de Alex Mathias Quesnel Mendieta, quien —según el denunciante— sería hijo del arquitecto, aunque no brindó mayores detalles.

El afectado señaló que la Municipalidad, como responsable de la obra, debía dejar en condiciones el acceso a las viviendas, pero que finalmente la zona fue cubierta completamente con veredas, lo que terminó bloqueando la entrada y salida de vehículos.

Señaló que otro de los afectados es Alejo Rotela, quien se encuentra en la Argentina con problema de salud. Dijo que en busca de solución, presentó una nota ante la Junta Municipal solicitando una consideración especial para que los concejales puedan verificar in situ la obra realizada sobre la mencionada avenida. Sin embargo, tampoco aparecieron ni se expidieron sobre la queja.

Intendente promete mejorar el acceso

Al respecto, consultamos al intendente local Aldo Lezcano (Alianza), quien manifestó que la situación responde a un “capricho” del denunciante, ya que desde la Municipalidad se le ofreció desmontar el montículo de arena y permitir el ingreso desde el portón hacia el interior de la propiedad para luego construir una rampa hacia la calle.

Señaló que corresponde a los propietarios aceptar la propuesta, y que él no se muestra ajeno a realizar las mejoras.

El intendente añadió que el conflicto se origina también porque González construyó la muralla de su propiedad sin contar con la aprobación del plano de construcción. Finalmente, aclaró que las rampas se construyeron únicamente en los inmuebles cuyos frentes están al ras de la calle.