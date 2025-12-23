Así operará el servicio Búho durante las noches de Navidad y Año Nuevo

El servicio de transporte nocturno, conocido como "Búho", operará con normalidad durante las noches del feriado largo por Navidad y Año Nuevo.

Así lo confirmó Ana Vargas, especialista en transporte del Viceministerio de Transporte, en entrevista con la Radio 730 AM, donde brindó detalles sobre el esquema de funcionamiento previsto para los días festivos.

Durante los feriados, estarán operativas cuatro líneas nocturnas que conectan Asunción con distintas ciudades del área metropolitana. El recorrido B1 une Asunción con San Lorenzo; el B2 conecta la capital con Limpio, pasando por Mariano Roque Alonso; el B3 enlaza Asunción con Ñemby y recorre Lambaré y Villa Elisa; mientras que el B4 une Asunción con Luque.

¿Cuánto será la frecuencia de los buses?

En el caso de las líneas B1 y B3, se mantienen nueve salidas desde la capital, con inicio del servicio a las 22:00 y el último recorrido a las 03:20. Ambas líneas operarán con una frecuencia aproximada de 40 minutos.

Por su parte, las líneas B2 y B4 iniciarán sus recorridos a las 22:10, con última salida prevista para las 03:30, manteniendo también una frecuencia de 40 minutos.

Ana Vargas recordó que el precio del pasaje del servicio Búho se mantiene en G. 3.400, sin variaciones durante los feriados.

De esta manera se garantiza la cobertura del transporte público nocturno durante todo el feriado largo de Navidad y Año Nuevo.