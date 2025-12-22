Buses eléctricos comienzan a operar, pero solo como “prueba” y con paradas fijas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT), informó la semana pasada que desde este lunes, 22 de diciembre, comenzaría a operar el primer itinerario de los buses eléctricos donados por Taiwán. Sin embargo, esa puesta en marcha se retrasó y hasta el momento no se brindaron explicaciones oficiales sobre los motivos.

Según trascendidos, persisten dudas técnicas sobre el funcionamiento de las unidades en jornadas de intensas lluvias y ante la formación de raudales. Desde el VMT se limitaron a señalar que esta semana el servicio continuará solo con el período de pruebas, sin precisar plazos para su operación definitiva.

El servicio fue adjudicado al Consorcio Arapoti, integrado por las firmas Ñanduti SA y Automotores Guaraní SRL, que debía operar de 5:00 a 23:00, con salidas iniciales desde las Oficinas de Gobierno, en Asunción. Entre las 5:00 y las 16:00, las frecuencias previstas son de aproximadamente 23 minutos, mientras que desde ese horario y hasta el cierre del servicio los intervalos se amplían a 40 minutos.

Solo en paradas fijas

El Viceministerio de Transporte informó que el itinerario E1 funcionará exclusivamente con paradas fijas y debidamente señalizadas, en las que se permitirán los ascensos y descensos de pasajeros. El objetivo, según la versión oficial, es mejorar la velocidad comercial, reducir los tiempos de viaje y optimizar la eficiencia operativa.

La distancia entre paradas responde a criterios técnicos vinculados con la densidad urbana. En zonas consolidadas, como el centro de Asunción y San Lorenzo, las paradas se ubican cada 500 a 800 metros, mientras que en el tramo intermedio —entre el Mercado 4 y la Universidad Nacional de Asunción (UNA)— la separación alcanza aproximadamente un kilómetro.

Desde el VMT instaron a los usuarios a respetar los puntos establecidos, recordando que los buses eléctricos no realizarán paradas fuera de los sitios habilitados.

Paradas habilitadas del itinerario E1 en Sentido Asunción – San Lorenzo

Oficinas de Gobierno

Colón e/ Estrella y Oliva

Haedo e/ 14 de Mayo y Alberdi

Herrera e/ México y Paraguarí

Pettirossi e/ Brasil y Constitución

Pettirossi e/ Curupayty y Paí Pérez

Av. Eusebio Ayala e/ Panuncio Espínola y Año 1811

Av. Eusebio Ayala e/ Av. Gral Santos y 1ro de Noviembre

Av. Eusebio Ayala e/ Amancio González y Parirí

Av. Eusebio Ayala e/ Médicos del Chaco y Melgarejo Porta

Av. Eusebio Ayala c/Cedro

Av. Eusebio Ayala e/ Tte José Félix López y Von Sastrow

PY02 e/ Tte. Rivarola y Soldado Ovelar

PY02 e/ Corrales y Ytororó

PY02 e/ Gaffre y Pastora Céspedes

PY02 – Bifurcación

PY02 e/ Fernando de Pinedo y León Mallorquín

PY02 e/ Gral. Caballero y España

Azara e/ PY02 y Julia Miranda Cueto

Sentido San Lorenzo – Asunción

Azara e/ PY02 y Julia Miranda Cueto

Julia Miranda Cueto c/ Saturio Ríos

PY02 e/ Sargento Silva y Hernandarias

PY02 – Bifurcación

PY02 e/ Cap. Rivas y San Carlos

PY02 e/ Tte. Ettiene y Cnel. Rafael Franco

PY02 e/ Concepción y Pedro Getto

Av. Eusebio Ayala c/ Cap. Román García

Av. Eusebio Ayala e/ Pastora Céspedes y Anbel Espinoza

Av. Eusebio Ayala e/ Tembetary y Santa Cruz de la Sierra

Av. Eusebio Ayala e/ Solar Guaraní y Kubitschek

Av. Eusebio Ayala c/ Acá Verá

Av. Eusebio Ayala e/ Cnel. José María Aguiar y Vice Pdte. Sánchez

Azara e/ Perú y Paí Pérez

Azara c/ Brasil

Azara e/ Antequera y Paraguarí

Azara e/ 14 de Mayo y 15 de Agosto

Garcete e/ Colón y Hernandarias

Oficinas de Gobierno