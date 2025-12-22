Buses eléctricos comienzan a operar, pero solo como “prueba” y con paradas fijas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT), informó la semana pasada que desde este lunes, 22 de diciembre, comenzaría a operar el primer itinerario de los buses eléctricos donados por Taiwán. Sin embargo, esa puesta en marcha se retrasó y hasta el momento no se brindaron explicaciones oficiales sobre los motivos.
Según trascendidos, persisten dudas técnicas sobre el funcionamiento de las unidades en jornadas de intensas lluvias y ante la formación de raudales. Desde el VMT se limitaron a señalar que esta semana el servicio continuará solo con el período de pruebas, sin precisar plazos para su operación definitiva.
El servicio fue adjudicado al Consorcio Arapoti, integrado por las firmas Ñanduti SA y Automotores Guaraní SRL, que debía operar de 5:00 a 23:00, con salidas iniciales desde las Oficinas de Gobierno, en Asunción. Entre las 5:00 y las 16:00, las frecuencias previstas son de aproximadamente 23 minutos, mientras que desde ese horario y hasta el cierre del servicio los intervalos se amplían a 40 minutos.
Solo en paradas fijas
El Viceministerio de Transporte informó que el itinerario E1 funcionará exclusivamente con paradas fijas y debidamente señalizadas, en las que se permitirán los ascensos y descensos de pasajeros. El objetivo, según la versión oficial, es mejorar la velocidad comercial, reducir los tiempos de viaje y optimizar la eficiencia operativa.
La distancia entre paradas responde a criterios técnicos vinculados con la densidad urbana. En zonas consolidadas, como el centro de Asunción y San Lorenzo, las paradas se ubican cada 500 a 800 metros, mientras que en el tramo intermedio —entre el Mercado 4 y la Universidad Nacional de Asunción (UNA)— la separación alcanza aproximadamente un kilómetro.
Desde el VMT instaron a los usuarios a respetar los puntos establecidos, recordando que los buses eléctricos no realizarán paradas fuera de los sitios habilitados.
Paradas habilitadas del itinerario E1 en Sentido Asunción – San Lorenzo
Oficinas de Gobierno
Colón e/ Estrella y Oliva
Haedo e/ 14 de Mayo y Alberdi
Herrera e/ México y Paraguarí
Pettirossi e/ Brasil y Constitución
Pettirossi e/ Curupayty y Paí Pérez
Av. Eusebio Ayala e/ Panuncio Espínola y Año 1811
Av. Eusebio Ayala e/ Av. Gral Santos y 1ro de Noviembre
Av. Eusebio Ayala e/ Amancio González y Parirí
Av. Eusebio Ayala e/ Médicos del Chaco y Melgarejo Porta
Av. Eusebio Ayala c/Cedro
Av. Eusebio Ayala e/ Tte José Félix López y Von Sastrow
PY02 e/ Tte. Rivarola y Soldado Ovelar
PY02 e/ Corrales y Ytororó
PY02 e/ Gaffre y Pastora Céspedes
PY02 – Bifurcación
PY02 e/ Fernando de Pinedo y León Mallorquín
PY02 e/ Gral. Caballero y España
Azara e/ PY02 y Julia Miranda Cueto
Sentido San Lorenzo – Asunción
Azara e/ PY02 y Julia Miranda Cueto
Julia Miranda Cueto c/ Saturio Ríos
PY02 e/ Sargento Silva y Hernandarias
PY02 – Bifurcación
PY02 e/ Cap. Rivas y San Carlos
PY02 e/ Tte. Ettiene y Cnel. Rafael Franco
PY02 e/ Concepción y Pedro Getto
Av. Eusebio Ayala c/ Cap. Román García
Av. Eusebio Ayala e/ Pastora Céspedes y Anbel Espinoza
Av. Eusebio Ayala e/ Tembetary y Santa Cruz de la Sierra
Av. Eusebio Ayala e/ Solar Guaraní y Kubitschek
Av. Eusebio Ayala c/ Acá Verá
Av. Eusebio Ayala e/ Cnel. José María Aguiar y Vice Pdte. Sánchez
Azara e/ Perú y Paí Pérez
Azara c/ Brasil
Azara e/ Antequera y Paraguarí
Azara e/ 14 de Mayo y 15 de Agosto
Garcete e/ Colón y Hernandarias
Oficinas de Gobierno