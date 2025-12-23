Denuncian que generador instalado en edificio donde funciona Dinavisa invade vereda

Frente al edificio Sudamérica, ubicado en las calles Iturbe y Manuel Domínguez del centro de Asunción, se instaló un generador con su jaula de seguridad.

Manuel Riera, reconocido abogado, denunció a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X como el transformador y la jaula invaden la vereda, recordando las denuncias realizadas por el exsenador Adolfo Ferreiro.

“Hubo una época en la que el Dr. Ferreiro reclamaba recuperar las veredas del Edif. Sudamérica. Hoy en Dinavisa se instaló sin más un generador con una jaula que ocupan más de media vereda en Iturbe y Manuel Domínguez. Peatones abstenerse”, ironizó.

Conforme la Ley 5016/14, en el artículo 21, numeral 2, la vereda es reservada para el tránsito de peatones, por lo que pidió al intendente de Asunción, Luis Bello que la Municipalidad, en su rol regulador, se dé una vueltita por el lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Lamentable vereda “inclusiva” en Asunción

La respuesta de Bello

Tras ser mencionado en la denuncia realizada por Manuel Riera, Luis Bello contestó la publicación y dijo que equipos de fiscalización irían a realizar una verificación de la situación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Buenas tardes, Dr. Riera. Gracias por el aviso. Los equipos de Fiscalización realizarán una verificación in situ para constatar la situación y controlar el cumplimiento de las normativas vigentes”, escribió Bello.