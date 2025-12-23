Día del “Lazo Negro”: Coordinadora de abogados denuncia politización de la Justicia

Con carteles e imágenes de ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Coordinadora de Abogados del Paraguay realizó hoy el Día del “Lazo en el Palacio de Justicia de Asunción.

Es una alegoría “símbolo de la muerte” de la justicia en Paraguay, ya que “no hay transparencia ni independencia”, según María Ester Roa, de la coordinadora.

La abogada cuestionó que la reunión secreta filtrada la semana pasada entre ministros de la Corte y el presidente Santiago Peña evidencia el sometimiento de la justicia a la clase política. Dicho encuentro tuvo presunta participación de autoridades del Partido Colorado, como su titular, Horacio Cartes.

En ese sentido, apuntó que la ciudadanía debe hacer el contrapeso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sorpresiva reunión de Peña con ministros de la Corte en medio de polémica

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Críticas a la reunión con Peña

Respecto a la reunión realizada hoy, en la que participaron seis ministros de Corte con el presidente Peña en sede del Poder Judicial, Roa señaló que las autoridades participantes se dieron cuenta de que las reuniones secretas como la anterior “no corresponden”.

“Quieren tapar lo que ellos hicieron, pero esos acuerdos ya se dieron. Sabemos que seis ministros están de un lado político. La Justicia se partidizó”, mencionó.

Cuestionó que la Presidencia haya informado de forma “sorpresiva” sobre el encuentro de hoy, ya que se avisó a la prensa y a la opinión pública apenas 17 minutos antes del inicio.

“Lo que hoy hizo Peña, otra de sus chiquilinadas, es una payasada más al anunciar 15 minutos antes que iba a hacer una reunión con ministros de Corte para tocar este tema cuando hay otros termas más lacerantes: la falta de resoluciones y la corrupción en la Justicia”, expresó.

Lea más: “Decepcionante” es el gobierno de Santiago Peña para Coordinadora de Abogados del Paraguay

Reunión como estrategia de “lavado de imagen”

Roa insistió en que las autoridades cuestionadas por el encuentro secreto utilizaron la cumbre de hoy solamente porque “se quisieron lavar la cara”.

También lamentó que, al igual que la prensa, se enteraron a minutos del arribo de Peña al Palacio de Justicia, cuando hubiera sido la oportunidad para “cantarle a las 40” al mandatario.

Roa subrayó que la Justicia atraviesa su peor momento, marcado por la impunidad y el sometimiento a la clase política.

El supuesto motivo de la reunión fue tratar la promulgación de la ley de arbitrariedades.