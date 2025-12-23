Sorpresiva reunión de Peña con ministros de la Corte en medio de polémica

El presidente Santiago Peña se trasladó hasta el Poder Judicial para reunirse esta mañana con ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de tratar la promulgación de la nueva ley de arbitraje y sus reglamentaciones. La reunión se desarrolla en la Sala de Conferencias del noveno piso del Palacio de Justicia, en Asunción.

El anuncio del encuentro fue realizado a último momento por el equipo de comunicación de Presidencia y tomó por sorpresa a los medios de prensa, ya que inicialmente la reunión no figuraba en la agenda oficial del mandatario.

La convocatoria fue informada tras una actualización de la agenda que ya había sido difundida con anterioridad. El aviso oficial se emitió a las 08:43, apenas 17 minutos antes del inicio del encuentro.

Participan de la reunión los ministros de la Corte Suprema de Justicia Luis Benítez Riera, Carolina Llanes, César Diesel, Manuel Ramírez Candia, Eugenio Giménez Rolón y Gustavo Santander.

Escándalo por reunión secreta

La reunión en curso se desarrolla en medio del escándalo desatado por la filtración de una reunión secreta que el presidente Peña ya había mantenido anteriormente con ministros de la Corte. Dicho encuentro salió a la luz pública luego de que se conociera su realización de manera reservada.

Tras la filtración, los participantes reconocieron que la reunión se llevó a cabo en forma secreta, aunque intentaron minimizar su alcance al sostener que se trató únicamente de un encuentro para tratar temas administrativos.

Todo esto se da mientras se analizan pedidos de juicio político contra ministros de la Corte y, además, procesos penales contra enemigos del cartismo.