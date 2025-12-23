Estación de Buses de Asunción ya recibió a 36.000 viajeros

Una masiva concurrencia de pasajeros se registró en los últimos dos días en la Estación de Buses de Asunción (EBA). Según cifras oficiales, desde ayer, 22 de diciembre, más de 36.215 personas pasaron por la dependencia de la Municipalidad de Asunción, de los que 12.335 viajeros corresponden al día de hoy, según el último corte, realizado al mediodía.

Lourdes Ucedo, directora de la EBA, confirmó a ABC que durante el transcurso de la mañana, el espacio estuvo abarrotado de pasajeros, que, tras una pausa en horas de la siesta, volvería a intensificarse en horas de la tarde y de la noche.

La directora de la EBA reportó que, según las estadísticas que se vienen registrando hasta el momento, alrededor del 30% de los viajeros que vienen desde el extranjero, vuelven a embarcar en un colectivo con rumbo al interior del país, mientras que el resto, queda por Asunción o el departamento Central.

Funcionamiento normal

La directora de la terminal reportó que el funcionamiento de la terminal se realizará normalmente, durante las 24 horas del día, hasta el viernes 26.

Durante estas fecha, aseguró se trabajará con su plantel completo. Incluso, señaló que el personal administrativo ya está desempeñando funciones operativas, apoyando en tareas de cobertura de limpieza y mantenimiento de baños.

Más del 90% de operatividad

La directora Ucedo recordó que son más de 40 las empresas que operan en la Estación de Buses de Asunción y señaló que, en promedio, están operando con el 90% de sus flotas de colectivos.

Remarcó que varias de estas empresas renovaron sus flotas recientemente, con miras a las festividades de fin de año.

La Dirección Nacional de Transporte informó que volverá a liberar los itinerarios el lunes 29 de diciembre desde las 12:00 hasta el viernes 2 de enero a las 23:59